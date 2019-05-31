«Кайсар» победил «Иртыш» и догнал идущий третьим «Ордабасы» в КПЛ
Кызылординский «Кайсар» обыграл павлодарский «Иртыш» в домашнем матче 13-го тура казахстанской
Кызылординский «Кайсар» обыграл павлодарский «Иртыш» в домашнем матче 13-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 31 мая, и завершилась со счетом 2:0.
У «Кайсара» на 47-й минуте забил хавбек сборной Армении Тигран Барсегян, а на 84-й отличился французский защитник Абдель Ламанж.
С 26 очками «Кайсар» идет четвертым, уступая «Ордабасы» по разнице мячей. На девятой строчке располагается «Иртыш», набравший 12 баллов.
В других матчах 13-го тура «Астана» обыграла «Жетысу» — 1:0, «Тобол» победил «Шахтер» — 2:0, «Кайрат» разгромил «Актобе» — 3:0, «Ордабасы» забил три гола «Окжетпесу» — 3:0, а «Атырау» сыграл вничью с «Таразом» — 1:1.