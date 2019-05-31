«Кайсар» победил «Иртыш» и догнал идущий третьим «Ордабасы» в КПЛ

Игра проходила сегодня, 31 мая, и завершилась со счетом 2:0.

У «Кайсара» на 47-й минуте забил хавбек сборной Армении Тигран Барсегян, а на 84-й отличился французский защитник Абдель Ламанж.

С 26 очками «Кайсар» идет четвертым, уступая «Ордабасы» по разнице мячей. На девятой строчке располагается «Иртыш», набравший 12 баллов.