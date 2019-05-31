Дубль лучшего бомбардира КПЛ помог «Кайрату» разгромить «Актобе»
Алматинский «Кайрат» победил «Актобе» в домашнем матче 13-го тура казахстанской
Алматинский «Кайрат» победил «Актобе» в домашнем матче 13-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 31 мая, и завершилась со счетом 3:0.
У «Кайрата» дублем отметился лучший бомбардир КПЛ Адеринсола Эсеола, который забил на 59-й и 73-й минутах, а на 89-й отличился форвард сборной Венгрии Мартон Эппель. На счету украинского нападающего теперь десять голов в текущем сезоне.
C 25 очками «Кайрат» идет четвертым, отставая на семь баллов от лидирующей «Астаны», которая провела на матч больше. На последнем, 12-м, месте с «-5» идет «Актобе», перед стартом сезона лишенный 12 очков по решению ФИФА.
В других матчах 13-го тура «Астана» обыграла «Жетысу» — 1:0, «Тобол» победил «Шахтер» — 2:0, «Кайсар» переиграл «Иртыш» — 2:0, «Ордабасы» разгромил «Окжетпес» — 3:0, а «Атырау» сыграл вничью с «Таразом» — 1:1.