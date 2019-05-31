«Тобол» победил «Шахтер» в матче с отбитым пенальти и сохранил второе место в КПЛ

Игра проходила сегодня, 31 мая, и завершилась со счетом 2:0.

Героем матча стал капитан «Тобола» Азат Нургалиев. На 25-й минуте полузащитник помог забить форварду Бауыржану Турысбеку, а на 59-й отличился уже сам.

При этом на 73-й минуте голкипер «Тобола» Эмиль Балаев спас свою команду от пропущенного гола, отразив пенальти в исполнениикапитана «Шахтера» Марата Шахметова.

С 29 очками «Тобол» идет вторым, отставая на три балла от «Астаны», которая провела на два матча больше. Седьмую строчку среди клубов занимает «Шахтер», имеющий 17 очков.