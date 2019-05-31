Текущие события
Футбол. Еврокубки
29.05
Челси4
Арсенал1
Футбол. Сборные
30.05
Турция2
Греция1
Футбол. Еврокубки
1.06
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла
Эквадор
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия
Непал
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург
Мадагаскар
Все события
Фоторепортажи
31Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал
11Артем Дзюба. Король Севера
18:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» победил «Шахтер» в матче с отбитым пенальти и сохранил второе место в КПЛ

Костанайский «Тобол» обыграл карагандинский «Шахтер» в домашнем матче 13-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра проходила сегодня, 31 мая, и завершилась со счетом 2:0.

Героем матча стал капитан «Тобола» Азат Нургалиев. На 25-й минуте полузащитник помог забить форварду Бауыржану Турысбеку, а на 59-й отличился уже сам.

При этом на 73-й минуте голкипер «Тобола» Эмиль Балаев спас свою команду от пропущенного гола, отразив пенальти в исполнениикапитана «Шахтера» Марата Шахметова.

С 29 очками «Тобол» идет вторым, отставая на три балла от «Астаны», которая провела на два матча больше. Седьмую строчку среди клубов занимает «Шахтер», имеющий 17 очков.

В других матчах 13-го тура «Астана» обыграла «Жетысу» — 1:0, «Кайрат» разгромил «Актобе» — 3:0, «Кайсар» переиграл «Иртыш» — 2:0, «Ордабасы» победил «Окжетпес» — 3:0, а «Атырау» сыграл вничью с «Таразом» — 1:1.

Шахтер Кг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тобол Кс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Елеусинов высказал свое отношение к Головкину и объяснил ситуацию с боем в андеркарте
От Глушакова до Ари: главные мишени хейтеров в этом сезоне
На финал — за €11 тысяч: Мадрид за сутки до матча Лиги чемпионов
Marca: «Наполи» и «Ювентус» поборются за полузащитника «Реала»
В «Вашингтоне» прокомментировали скандальное видео с Кузнецовым
Валерий Карпин получил несколько предложений из клубов РПЛ
Как похудеть и накачать мышцы, не напрягаясь
Даниил Квят прокомментировал удачный для себя старт сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь