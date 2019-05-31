«Тобол» победил «Шахтер» в матче с отбитым пенальти и сохранил второе место в КПЛ
Костанайский «Тобол» обыграл карагандинский «Шахтер» в домашнем матче 13-го тура казахстанской
Костанайский «Тобол» обыграл карагандинский «Шахтер» в домашнем матче 13-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 31 мая, и завершилась со счетом 2:0.
Героем матча стал капитан «Тобола» Азат Нургалиев. На 25-й минуте полузащитник помог забить форварду Бауыржану Турысбеку, а на 59-й отличился уже сам.
При этом на 73-й минуте голкипер «Тобола» Эмиль Балаев спас свою команду от пропущенного гола, отразив пенальти в исполнениикапитана «Шахтера» Марата Шахметова.
С 29 очками «Тобол» идет вторым, отставая на три балла от «Астаны», которая провела на два матча больше. Седьмую строчку среди клубов занимает «Шахтер», имеющий 17 очков.
В других матчах 13-го тура «Астана» обыграла «Жетысу» — 1:0, «Кайрат» разгромил «Актобе» — 3:0, «Кайсар» переиграл «Иртыш» — 2:0, «Ордабасы» победил «Окжетпес» — 3:0, а «Атырау» сыграл вничью с «Таразом» — 1:1.