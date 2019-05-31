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18:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» победила «Жетысу» в матче с удалением и прервала серию неудач в КПЛ

Столичная «Астана» победила «Жетысу» в домашнем матче 13-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 31 мая, на «Астана Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:0.

Победу «Астане» принес защитник Евгений Постников, который на 36-й минуте замкнул подачу хорватского хавбека Марина Томасова с углового. Действующие чемпионы Казахстана набрали три очка впервые за три тура — до этого случились ничья с «Окжетпесом» (1:1) и поражение от «Шахтера» (1:2).

При этом с 79-й минуты «Жетысу» играл в меньшинстве. На 79-й минуте красную карточку получил 30-летний защитник Олжас Керимжанов, который впервые был вызван в сборную Казахстана.

С 32 очками «Астана» возглавляет таблицу, опережая «Тобол» на три балла, а «Жетысу» с 21 очком идет шестым. При этом столичный клуб сыграл уже 15 матчей, тогда как талдыкорганцы и костанайцы — 13.

В других матчах 13-го тура «Тобол» обыграл «Шахтер» — 2:0, «Кайрат» разгромил «Актобе» — 3:0, «Кайсар» переиграл «Иртыш» — 2:0, «Ордабасы» крупно победил «Окжетпес» — 3:0, а «Атырау» сыграл вничью с «Таразом» — 1:1.

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