«Астана» победила «Жетысу» в матче с удалением и прервала серию неудач в КПЛ
Столичная «Астана» победила «Жетысу» в домашнем матче 13-го тура казахстанской
Столичная «Астана» победила «Жетысу» в домашнем матче 13-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 31 мая, на «Астана Арене» в
Победу «Астане» принес защитник Евгений Постников, который на 36-й минуте замкнул подачу хорватского хавбека Марина Томасова с углового. Действующие чемпионы Казахстана набрали три очка впервые за три тура — до этого случились ничья с «Окжетпесом» (1:1) и поражение от «Шахтера» (1:2).
При этом с 79-й минуты «Жетысу» играл в меньшинстве. На 79-й минуте красную карточку получил 30-летний защитник Олжас Керимжанов, который впервые был вызван в сборную Казахстана.
С 32 очками «Астана» возглавляет таблицу, опережая «Тобол» на три балла, а «Жетысу» с 21 очком идет шестым. При этом столичный клуб сыграл уже 15 матчей, тогда как талдыкорганцы и костанайцы — 13.
В других матчах 13-го тура «Тобол» обыграл «Шахтер» — 2:0, «Кайрат» разгромил «Актобе» — 3:0, «Кайсар» переиграл «Иртыш» — 2:0, «Ордабасы» крупно победил «Окжетпес» — 3:0, а «Атырау» сыграл вничью с «Таразом» — 1:1.