«Реал» не может договориться с «Челси» по трансферу Азара

«Челси» не планируетуступать в цене «Реалу», невзирая на то что контракт Азара заканчивается летом 2020 года. Азар и его представители посоветовали «Реалу» не давить на лондонский клуб из-за серьёзности намерений директора «Челси» Марины Грановской.

Ранее сообщалось, что «Реалу» удалось согласовать с «Челси» переход Азара за £ 115 млн (около € 130 млн). Утверждалось, что «сливочные» предложили форварду контракт на четыре года с зарплатой £ 400 тыс. (€ 453 тыс.) в неделю.