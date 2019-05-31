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19:12 (мск), источник: Vesti.kz

Шпилевский рассказал о разгроме «Актобе» и увидел улучшения в игре «Кайрата»

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал разгромную победу над «Актобе», передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра 13-го тура КПЛ в Алматы завершилась со счетом 3:0. Все голы были забиты во втором тайме, а дублем отметился лучший бомбардир лиги Адеринсола Эсеола.

«Рад, что мы перед перерывом одержали важную победу. Приятно было видеть поддержку болельщиков. Ребята показали во втором тайме зрелищную игру. Они сегодня порадовали меня. Главное было одержать победу. Очень радует то, что мы шли за победой. У «Актобе» были определенные моменты, нам нужно было действовать аккуратнее. Я желаю этой команде удачи.

Сейчас мы не смотрим на турнирную таблицу. Сейчас будем работать над различными проблемами. У нас начинает получаться игра в некоторых эпизодах. Нам предстоит много работы, — сказал Шпилевский.

Отметим, что «Кайрат» с 25 очками идет четвертым, отставая на семь баллов от лидирующей «Астаны», которая провела на матч больше. На последнем, 12-м, месте с «-5» расположился «Актобе», перед стартом сезона лишенный 12 очков по решению ФИФА.

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