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19:57 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Актобе» после разгрома от «Кайрата» обратился к Федерации и восхитился фанатами

Главный тренер «Актобе» Александр Седнев прокомментировал крупное поражение от «Кайрата», передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра 13-го тура КПЛ в Алматы завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Все голы были забиты во втором тайме.

«Заслуженная победа хозяев. В первом тайме нам удавалось сдерживать соперника. К сожалению, пока не хватило нам созидательных действий. Мы во втором тайме получили систематический матч. Мы надеялись, что у нас получится больше моментов для контрвыпадов, но второй гол выбил нас из колеи.

Наши болельщики, которые приехали поддержать нас в трудную минуту, создали такой антураж. Мы пока не соответствуем уровню той поддержки, которую нам оказывают. Мне тяжело предъявлять претензии футболистам, они стараются.

Пиззелли восстановится в лучшем случае через месяц. Нам нужны футболисты уровня Маркоса. Они действуют как стабилизатор.

Мы не занимаемся математическими подсчётами, наш резерв вмещается в купе вагона. Для нас каждая игра как финал. У нас состав еле как набирается на игру. Самое главное, чтобы футболисты не бросали играть. Я прекрасно их понимаю.

Нам сейчас нужно усиление. Клуб делает все для этого. Очень тяжелая ситуация с долгами. Никто не бросает команду. Это психологически давит на клуб. Я надеюсь, что и Федерация, и первые лица помогут нам. Нам нужно спасать ситуацию, — заявил Седнев.

Отметим, что «Кайрат» с 25 очками идет четвертым, отставая на семь баллов от лидирующей «Астаны», которая провела на матч больше. На последнем, 12-м, месте с «-5» расположился «Актобе», перед стартом сезона лишенный 12 очков по решению ФИФА.

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