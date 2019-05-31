Текущие события
Футбол. Еврокубки
29.05
Челси4
Арсенал1
Футбол. Сборные
30.05
Турция2
Греция1
Футбол. Еврокубки
1.06
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла
Эквадор
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия
Непал
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург
Мадагаскар
Все события
Фоторепортажи
31Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал
11Артем Дзюба. Король Севера
20:05 (мск), источник: БЕЛТА

ФК «Динамо-Минск» объявил об отставке главного тренера Романа Пилипчука

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб «Динамо-Минск» объявил об отставке главного тренера Романа Пилипчука, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Руководить командой в Витебске, где 1 июня динамовцы сыграют матч чемпионата Беларуси, будет Радислав Орловский.

Отставка Романа Пилипчука произошла в связи с предлагаемым пересмотром контрактных обязательств специалиста из-за временно нестабильной финансовой ситуации в клубе.

Также команду покинут ассистенты наставника: Денис Попов, Владимир Власенко и Иван Пилипчук.

Как сообщалось, минчане ранее объявили о смене генерального директора, им стал Андрей Толмач.

Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Дмитрий Нагиев стал похож на известного актера
Гороскоп на июнь 2019 года
От Глушакова до Ари: главные мишени хейтеров в этом сезоне
На финал — за €11 тысяч: Мадрид за сутки до матча Лиги чемпионов
Marca: «Наполи» и «Ювентус» поборются за полузащитника «Реала»
В «Вашингтоне» прокомментировали скандальное видео с Кузнецовым
Валерий Карпин получил несколько предложений из клубов РПЛ
Как похудеть и накачать мышцы, не напрягаясь
Даниил Квят прокомментировал удачный для себя старт сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь