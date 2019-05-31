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31 мая, источник: БЕЛТА

Футболисты «Ислочи» победили «Торпедо-БелАЗ» в матче 10-го тура чемпионата Беларуси

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня проходят стартовые матчи 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В первом из них футболисты «Ислочи» принимали на поле ФК «Минск» гостей из жодинского «Торпедо-БелАЗа» и выиграли с минимальным преимуществом — 1:0. Победный гол забил гвинейский легионер Момо Янсане, отличившийся на 81-й минуте встречи.

Солигорский «Шахтер» играет на своем поле с могилевским клубом «Дняпро» (начало в 20.45, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Солигорские футболисты в двух предыдущих турах побеждали, а могилевские дважды сыграли вничью.

Еще 3 поединка 10-го тура состоятся 1 июня. В Минске «Энергетик-БГУ» примет «Городею», футболисты «Витебска» у себя дома сыграют с минским «Динамо», «Гомель» на своем поле будет соперничать с борисовским БАТЭ.

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