Футболисты «Ислочи» победили «Торпедо-БелАЗ» в матче 10-го тура чемпионата Беларуси

Источник: РИА "Новости"

В первом из них футболисты «Ислочи» принимали на поле ФК «Минск» гостей из жодинского «Торпедо-БелАЗа» и выиграли с минимальным преимуществом — 1:0. Победный гол забил гвинейский легионер Момо Янсане, отличившийся на 81-й минуте встречи.

Солигорский «Шахтер» играет на своем поле с могилевским клубом «Дняпро» (начало в 20.45, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Солигорские футболисты в двух предыдущих турах побеждали, а могилевские дважды сыграли вничью.