Футболисты «Ислочи» победили «Торпедо-БелАЗ» в матче 10-го тура чемпионата Беларуси
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня проходят стартовые матчи 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает БЕЛТА.
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня проходят стартовые матчи 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает БЕЛТА.
В первом из них футболисты «Ислочи» принимали на поле ФК «Минск» гостей из жодинского «Торпедо-БелАЗа» и выиграли с минимальным преимуществом — 1:0. Победный гол забил гвинейский легионер Момо Янсане, отличившийся на 81-й минуте встречи.
Солигорский «Шахтер» играет на своем поле с могилевским клубом «Дняпро» (начало в 20.45, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Солигорские футболисты в двух предыдущих турах побеждали, а могилевские дважды сыграли вничью.
Еще 3 поединка 10-го тура состоятся 1 июня. В Минске «Энергетик-БГУ» примет «Городею», футболисты «Витебска» у себя дома сыграют с минским «Динамо», «Гомель» на своем поле будет соперничать с борисовским БАТЭ.