Солигорский «Шахтер» возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси

Солигорские футболисты открыли счет уже на 3-й минуте, когда Валерий Громыко замкнул верховую передачу с левого фланга. Однако быстро развить успех хозяева не смогли, а через 7 минут результат сравнялся — Дмитрий Подстрелов добил мяч в сетку ворот Андрея Климовича. После перерыва подопечные Сергея Ташуева стали действовать более организованно и дважды поразили ворота гостей: на 53-й минуте гол забил вышедший на замену ветеран «Шахтера» Николай Януш, а через 10 минут албанский легионер Элис Бакай установил окончательный результат — 3:1.

В стартовом поединке сегодняшнего дня футболисты «Ислочи» одолели на своем поле жодинское «Торпедо-БелАЗ» — 1:0. Единственный мяч на счету гвинейского легионера Момо Янсане, который отличился на 81-й минуте игры. Подопечные Виталия Жуковского сумели победить, проведя почти весь матч вдесятером — на 8-й минуте с поля был удален Алексей Янушкевич.

Еще 3 матча 10-го тура состоятся 1 июня. В Минске «Энергетик-БГУ» примет «Городею», футболисты «Витебска» у себя дома сыграют с минским «Динамо», «Гомель» на своем поле будет соперничать с борисовским БАТЭ.

Лидер турнира брестское «Динамо» 2 июня будет играть в гостях у «Слуцка». В этот же день в столичном дерби «Торпедо» встретится с «Минском», а в Гродно местный «Неман» примет мозырскую «Славию».