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31 мая, источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» победил могилевский «Дняпро» со счетом 3:1 в домашнем матче 10-го тура и возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Солигорские футболисты открыли счет уже на 3-й минуте, когда Валерий Громыко замкнул верховую передачу с левого фланга. Однако быстро развить успех хозяева не смогли, а через 7 минут результат сравнялся — Дмитрий Подстрелов добил мяч в сетку ворот Андрея Климовича. После перерыва подопечные Сергея Ташуева стали действовать более организованно и дважды поразили ворота гостей: на 53-й минуте гол забил вышедший на замену ветеран «Шахтера» Николай Януш, а через 10 минут албанский легионер Элис Бакай установил окончательный результат — 3:1.

В стартовом поединке сегодняшнего дня футболисты «Ислочи» одолели на своем поле жодинское «Торпедо-БелАЗ» — 1:0. Единственный мяч на счету гвинейского легионера Момо Янсане, который отличился на 81-й минуте игры. Подопечные Виталия Жуковского сумели победить, проведя почти весь матч вдесятером — на 8-й минуте с поля был удален Алексей Янушкевич.

Еще 3 матча 10-го тура состоятся 1 июня. В Минске «Энергетик-БГУ» примет «Городею», футболисты «Витебска» у себя дома сыграют с минским «Динамо», «Гомель» на своем поле будет соперничать с борисовским БАТЭ.

Лидер турнира брестское «Динамо» 2 июня будет играть в гостях у «Слуцка». В этот же день в столичном дерби «Торпедо» встретится с «Минском», а в Гродно местный «Неман» примет мозырскую «Славию».

Положение в группе лидеров: «Шахтер» — 24 очка (10 матчей), «Динамо» (Брест) — 23 (9), БАТЭ — 21 (9), «Ислочь» — 21 (10), «Торпедо-БелАЗ» — 17 (10), «Динамо» (Минск) — 16 (9). Внизу турнирной таблицы минское «Торпедо», у которого всего 4 очка, на балл больше у «Минска», по 6 очков в активе «Слуцка» и «Энергетика-БГУ».

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