«Арсенал» открыт к продаже Озила
Лондонский «Арсенал» готов рассмотреть варианты с продажей немецкого полузащитника Месута Озила. Об этом сообщает London Evening Standard.
Лондонский «Арсенал» готов рассмотреть варианты с продажей немецкого полузащитника Месута Озила. Об этом сообщает London Evening Standard.
Проблемой для «Арсенала» может стать тот факт, что не каждый клуб готов в полной мере удовлетворить запросы Озила по зарплате.
В минувшем сезоне английской
Ранее сам Озил заявил, что счастлив в «Арсенале», а его агент сказал, что Месут будет выступать за лондонский клуб как минимум до истечения срока контракта (2021 год. — Прим. «Чемпионата»). Напомним, по условиям контракта недельная зарплата футболиста составляет 350 тыс. фунтов стерлингов ($ 440 тыс.).