Текущие события
Футбол. Сборные
30.05
Турция2
Греция1
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла
Эквадор
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия
Непал
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург
Мадагаскар
Футбол. Сборные
2.06
Турция
Узбекистан
Все события
Фоторепортажи
11Артем Дзюба. Король Севера
22Самые яркие болельщики чемпионата мира
00:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» открыт к продаже Озила

Лондонский «Арсенал» готов рассмотреть варианты с продажей немецкого полузащитника Месута Озила. Об этом сообщает London Evening Standard.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Проблемой для «Арсенала» может стать тот факт, что не каждый клуб готов в полной мере удовлетворить запросы Озила по зарплате.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Озил провёл 24 матча, в которых отметился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Чех не заслужил таких проводов. «Арсенал» не заслужил трофей

Ранее сам Озил заявил, что счастлив в «Арсенале», а его агент сказал, что Месут будет выступать за лондонский клуб как минимум до истечения срока контракта (2021 год. — Прим. «Чемпионата»). Напомним, по условиям контракта недельная зарплата футболиста составляет 350 тыс. фунтов стерлингов ($ 440 тыс.).

Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная девушка звезды мирового футбола!
Жена Александра Овечкина восхитила всех своей фигурой!
Англия подвинула Испанию: АПЛ снова доминирует в Европе
На финал — за €11 тысяч: Мадрид за сутки до матча Лиги чемпионов
Российские волейболисты с поражения стартовали в Лиге наций
От Глушакова до Ари: главные мишени хейтеров в этом сезоне
Валерий Карпин получил несколько предложений из клубов РПЛ
AS: «Реал» не может договориться с «Челси» по трансферу Азара
Как похудеть и накачать мышцы, не напрягаясь
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь