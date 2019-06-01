«Селтик» продлил контракт с главным тренером

— Я всегда мечтал вернуться к этой роли на постоянной основе, очень рад снова стать частью одного из самых больших и лучших клубов в мире, — отметил Леннон. — Когда меня попросили вступить в должность в феврале, почувствовал, что это мой долг. «Селтик» всегда будет моим клубом.