«Селтик» продлил контракт с главным тренером
Главный тренер Нил Леннон подписал новый контракт с «Селтиком», сообщает официальный сайт клуба. Напомним, он заменил ушедшего в «Лестер» Брендана Роджерса по ходу сезона.
Главный тренер Нил Леннон подписал новый контракт с «Селтиком», сообщает официальный сайт клуба. Напомним, он заменил ушедшего в «Лестер» Брендана Роджерса по ходу сезона.
— Я всегда мечтал вернуться к этой роли на постоянной основе, очень рад снова стать частью одного из самых больших и лучших клубов в мире, — отметил Леннон. — Когда меня попросили вступить в должность в феврале, почувствовал, что это мой долг. «Селтик» всегда будет моим клубом.
Под руководством Леннона «Селтик» стал чемпионом страны, а также обладателем Кубка Шотландии.