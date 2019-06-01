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10:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Селтик» продлил контракт с главным тренером

Главный тренер Нил Леннон подписал новый контракт с «Селтиком», сообщает официальный сайт клуба. Напомним, он заменил ушедшего в «Лестер» Брендана Роджерса по ходу сезона.

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— Я всегда мечтал вернуться к этой роли на постоянной основе, очень рад снова стать частью одного из самых больших и лучших клубов в мире, — отметил Леннон. — Когда меня попросили вступить в должность в феврале, почувствовал, что это мой долг. «Селтик» всегда будет моим клубом.

Под руководством Леннона «Селтик» стал чемпионом страны, а также обладателем Кубка Шотландии.

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