Лионель Месси: Мне стыдно смотреть на себя

— Мне не нравится видеть себя по телевизору, я не очень много смотрю, мне стыдно смотреть на себя, — цитирует форварда Marca. — Я не люблю игры в повторах, потому что держу образ в голове, то, что я испытывал в каждый момент, в каждой игре. Но с моим сыном привыкаю много смотреть.