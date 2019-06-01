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10:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лионель Месси: Мне стыдно смотреть на себя

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, рассказал, почему не любит смотреть игры со своим участием.

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19
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19
фотографий

В прошедшем сезоне на счету 31-летнего аргентинца 51 гол и 22 результативные передачи в 50 матчах.

— Мне не нравится видеть себя по телевизору, я не очень много смотрю, мне стыдно смотреть на себя, — цитирует форварда Marca. — Я не люблю игры в повторах, потому что держу образ в голове, то, что я испытывал в каждый момент, в каждой игре. Но с моим сыном привыкаю много смотреть.

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