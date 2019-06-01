Джером Боатенг сыграет инопланетянина в фильме «Люди в черном»

— Я был большим поклонником вселенной «Люди в черном» с самого первого фильма, — цитирует Welt Боатенга. — Поступила просьба от Sony Pictures принять участие в съемках нового фильма, и я был приятно удивлен и чрезвычайно рад. Это определенно будет уникальный и очень особенный опыт — вскоре увидеть себя на большом экране.