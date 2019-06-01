Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла
Эквадор
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия
Непал
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург
Мадагаскар
Футбол. Сборные
2.06
Турция
Узбекистан
Футбол. Сборные
2.06
Франция
Боливия
Все события
Фоторепортажи
22Самые яркие болельщики чемпионата мира
37Россия выиграла у Чехии в матче за 3-е место
10:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джером Боатенг сыграет инопланетянина в фильме «Люди в черном»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг признался, что принял участие в съемках нового фильма «Люди в черном».

Наверх
Источник: AP 2019

Премьера картины состоится на следующей неделе.

— Я был большим поклонником вселенной «Люди в черном» с самого первого фильма, — цитирует Welt Боатенга. — Поступила просьба от Sony Pictures принять участие в съемках нового фильма, и я был приятно удивлен и чрезвычайно рад. Это определенно будет уникальный и очень особенный опыт — вскоре увидеть себя на большом экране.

Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Англия подвинула Испанию: АПЛ снова доминирует в Европе
На финал — за €11 тысяч: Мадрид за сутки до матча Лиги чемпионов
Неймар может вернуться в «Барселону» при выполнении ряда условий
От Глушакова до Ари: главные мишени хейтеров в этом сезоне
Валерий Карпин получил несколько предложений из клубов РПЛ
Лионель Месси: Мне стыдно смотреть на себя
Как похудеть и накачать мышцы, не напрягаясь
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь