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13:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вулверхэмптон» интересуется Дзюбой. Там тренирует динамовец, а рулит агент Роналду

Рассказываем о клубе, в котором может продолжить карьеру капитан сборной России, нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

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Источник: Спорт-Экспресс

Клуб-история

Начнем с истоков. «Вулверхэмптон» — один из старейших клубов в мире. На свет он появился в 1877 году, а в 1888-м стал одним из двенадцати основателей английской футбольной лиги. Еще через год был построен стадион «Молинью», на котором «волки» играют до сих пор. Естественно, арена пережила глобальную реконструкцию в 90-х годах прошлого столетия, приняла новый вид, но все равно это настоящая английская классика.

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«Молинью» видел взлеты и падения команды, которая пережила лучший период в своей истории в середине прошлого века. Тогда «Вулверхэмптон» выиграл все три своих чемпионских титула и два из четырех имеющихся в клубной коллекции Кубков Англии. Потом случилось падение, низшей точкой которого был вылет в четвертый дивизион, а последним трофеем стал завоеванный в 1980-м Кубок лиги. В XXI веке «Вулвз» то поднимались в АПЛ, то вылетали в чемпионшип, а разок рухнули на год в третий дивизион, в котором победил, набрав 100 очков.

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Конфликты интересов

Новый этап в истории «Вулверхэмптона» начался в 2016 году с прихода китайского инвестора — компании Fosun. В качестве консультанта покупателей выступил один из самых известных агентов мирового футбола Жорже Мендеш, и с этого момента «волки» фактически стали одним из его проектов наряду с самыми известными клиентами — Криштиану Роналду и Жозе Моуринью. Пикантность ситуации заключалась в том, что Fosun владела акциями принадлежащего португальцу агентства GestiFute.

Правилами это запрещено, однако ни Английская футбольная лига, ни Английская футбольная ассоциация (FA), ни премьер-лига не смогли найти никаких нарушений. Де-факто они существовали, но юридически придраться было не к чему. Все связи шли через посредников и дочерние кампании, а Мендеша, не имевшего права работать в клубе, называли просто другом, который помогает клубу и пришедшим в новую сферу деятельности инвесторам. «Жорже мой друг, и он разбирается в футболе», — говорил занявший пост председателя правления клуба Джефф Ши.

Важно: теперь Дзюба сотрудничает с агентством Мендеша (контракт рассчитан до 1 января 2020 года).

— У меня есть контракт на год, до 1 января, с португальцами — компанией агента Жорже Мендеша. Они приезжали к нам на сборы в Испанию, без Мендеша, но был ближайший помощник. Все обсудили, подписали соглашение, главная цель — смотрим на Англию. (интервью «СЭ»).
Артем Дзюба

Нуну у штурвала

Естественно, друг Мендеш привел в клуб своих клиентов, включая главного тренера Нуну. Бывшего голкипера московского «Динамо», который не без успеха работал с «Валенсией», выведя «летучих мышей» в Лигу чемпионов, а в Англию переехал после разрыва соглашения с «Порту». Нуну серьезно перестроил игру «волков», выбрав нетипичную расстановку с тремя центральными защитниками.

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Получилось более чем успешно, и работавший в ту пору с «Халлом» Леонид Слуцкий назвал «Вулверхэмптон» лучшей командой, с которой ему пришлось столкнуться в чемпионшипе. Значительную роль в выигрыше первенства сыграли португальские клиенты Мендеша — забивший 17 мячей Диогу Жота, ассистировавший партнерам 12 раз Иван Кавалейру и полузащитник Рубен Невеш. Последний сейчас готовится к финальному турниру Лиги наций в составе сборной Португалии, и его хотят приобрести топ-клубы Европы во главе с «МЮ» и мадридским «Атлетико», которым придется заплатить не менее 40 миллионов евро.

Гроза «большой шестерки»

Завершившийся сезон можно было бы назвать идеальным, если бы не проигранный полуфинал Кубка Англии с «Уотфордом». Впрочем, обидчики «волков» в финале были безжалостно разбиты «Манчестер Сити» (0:6), и это принесло финишировавшему на 7-м месте «Вулверхэмптону» путевку в Лигу Европы. Фундамент данного успеха был заложен благодаря качественной работе на трансферном рынке. Можно сказать, при помощи Мендеша был сформирован хребет команды в лице вратаря португальской сборной Руя Патрисиу, сцементировавшего центр поля Жоау Моутинью и нового ударного форварда Рауля Хименеса.

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Говоря о возможных перспективах Дзюбы, мексиканцу стоит уделить особое внимание. В «Бенфике» Хименеса, как кажется, не слишком ценили, забивал он в основном после выходов на замену, однако в 28 лет нашел свое футбольное счастье в Англии. С учетом всех турниров Рауль отличился 17 раз, а его празднование взятия ворот в маске рестлера с нанесенной на нее символикой «волков» вызвало восторг у болельщиков. На матче с «Фулхэмом» зрителям вручили 20 таких масок, а давний друг Хименеса — рестлер Син Кара — посетил клубную базу.

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— Понятно, что у меня еще год контракта, и тут многое зависит от руководства «Зенита» — одно дело, если они хотят меня сохранить, было бы правильно, чтобы мне хотя бы предложили продление, потому что не хочется сидеть и думать, будем продлевать или нет. Надеюсь, будет конкретика с Европой — рассчитываю только на Англию. Китай сам возникает постоянно, провоцирует меня…
Артем Дзюба

Впрочем, эта красивая история не имела бы никакого значения без хорошей игры и результатов. «Вулверхэмптон» же стал настоящей грозой авторитетов. Он взял по четыре очка у «Челси» (2:1, 1:1), «Арсенала» (1:1, 3:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:1, 2:1), заодно выбив «красных дьяволов» и «Ливерпуль» из Кубка Англии (оба раза по 2:1). «Волки» обыграли на «Уэмбли» «Тоттенхэм» (3:1), а также добились ничьей с «Манчестер Сити» (1:1).

Если бы не неудачная октябрьская серия с одной победой в шести турах и периодические осечки с уступавшими по классу командами, выскочки могли побороться за Лигу чемпионов. Может быть, им просто не хватило Дзюбы? Ответ на этот вопрос можно будет узнать только в том случае, если Мендеш посодействует переезду Артема в Англию.

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