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14:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной катастрофе

Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес, который в последнее время выступал за «Эстремадуру», погиб в автомобильной катастрофе. Об этом сообщает «твиттер» «Севильи».

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Источник: Reuters

Детали происшествия пока не сообщаются. Игроку было 35 лет.

Рейес является воспитанником «Севильи». За первую команду он дебютировал в сезоне-1999/00. В январе 2004 года он перешёл в «Арсенал» за сумму в € 20 млн. Сезон-2006/07 он на правах аренды провёл в «Реале». В 2007 году он перешёл в «Атлетико» за € 12 млн. Впоследствии нападающий также поиграл за «Бенфику», «Эспаньол», «Кордову» и китайский «Синьцзян Тяньшань Леопард». В «Эстремадуру» Рейес перешёл на правах свободного агента в январе этого года. На клубном уровне он выиграл 11 трофеев, включая пять побед в Лиге Европы с «Севильей» и «Атлетико».

В составе сборной Испании футболист сыграл 22 матча и забил 4 мяча.

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