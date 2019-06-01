Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной катастрофе

Рейес является воспитанником «Севильи». За первую команду он дебютировал в сезоне-1999/00. В январе 2004 года он перешёл в «Арсенал» за сумму в € 20 млн. Сезон-2006/07 он на правах аренды провёл в «Реале». В 2007 году он перешёл в «Атлетико» за € 12 млн. Впоследствии нападающий также поиграл за «Бенфику», «Эспаньол», «Кордову» и китайский «Синьцзян Тяньшань Леопард». В «Эстремадуру» Рейес перешёл на правах свободного агента в январе этого года. На клубном уровне он выиграл 11 трофеев, включая пять побед в Лиге Европы с «Севильей» и «Атлетико».