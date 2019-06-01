В Испании погиб Антонио Рейес. Он играл в непобедимом «Арсенале» и делал «Реал» чемпионом

Бывший полузащитник «Севильи», «Атлетико», «Арсенала», «Реала» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП. Трагедия произошла в субботу на выезде из родного города 35-летнего футболиста Утреры (провинция Севилья).

Что о нем говорят

Рейес был одним из наших знаковых игроков Ла Лиги. Он был частью 90-летней истории чемпионата Испании. Мы будем молиться за тебя. Покойся с миром. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас

Сломлен, разрушен. У меня нет слов. Вся любовь и поддержка его семье. Мы всегда будем помнить тебя, друг. Покойся с миром, брат. Защитник «Реала» Серхио Рамос

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В интервью Sport24 о Рейесе рассказал главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев, игравший и работавший в Испании:

«Я был в самолете, только сейчас об этом прочитал. Это трагедия, Рейес — один из самых добрых и отзывчивых людей, которых я знал. С ним всегда смешно, всегда весело, он всегда поддерживал своих ребят. Очень жаль, что ушел такой замечательный человек.

Я с ним пересекался в «Севилье», а в «Зените» виделся, когда петербуржцы играли против его команды. Но самое главное, что мы еще и общались. Где бы он ни находился, когда приезжал играть, а я на трибуне сидел, мы всегда встречались и разговаривали. Мне очень жаль, это большая потеря, — сказал Черышев в беседе с корреспондентом Евгением Волосом.

Чем он запомнился?

Вместе с «Арсеналом» Рейес побеждал в чемпионате Англии (2003/04, сезон без поражений) и завоевывал Кубок (2004/05), а с «Реалом» — выигрывал чемпионат Испании (2006/07). Причем тогда именно его гол стал «золотым».

После окончания арены Рейес остался в Мадриде, но играл за соперников «Реала» — «Атлетико». С «матрасниками» он дважды побеждал в Лиге Европы (2009/10, 2011/12). Еще трижды он брал этот трофей с «Севильей» (2013/14, 2014/15, 2015/16).

В январе 2019-го Рейес подписал контракт с клубом «Эстремадура». До этого он выступал в Китае.