Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе. Подробности

Источник: Спорт-Экспресс

Бывший полузащитник сборной Испании 35-летний Хосе Антонио Рейес скончался в результате ДТП. Инцидент произошел в 11.40 утра по центрольноевропейскому времени на шоссе А-376 (Севилья — Утрера). Также в ДТП погиб племянник футболиста. Еще один человек, находившийся в автомобиле игрока, получил ранения.

Рейес — уроженец Утреры. В городе на протяжении двух дней будет траур в память о футболисте. Мэр Утреры, Хосе Мария Вильялобос, выразил соболезнования родным и близким игрока.

Первым, кто сообщил о смерти Рейеса, стал футбольный клуб «Севилья», где он провел свои лучшие футбольные годы.

Рейес родился в бедной цыганской семье. В 10 лет стал заниматься в школе «Севильи», в 15 подписал первый профессиональный контракт (само собой, с «Севильей»), в 16 дебютировал в чемпионате Испании, а в 19 получил вызов в национальную команду. Он считался одним из самых перспективных футболистов страны. Рейесом интересовались «Реал» и «Барселона», но он в итоге оказался в «Арсенале», с которым подписал контракт летом 2004 года. Лондонский клуб заплатил «Севилье» за хавбека 17 миллионов фунтов стерлингов.

Он не стал лидером в «Арсенале» (это была эра Тьерри Анри), тем не менее в составе «канониров» выиграл чемпионат Англии (тот самый знаменитый сезон без поражений), дошел до финала Лиги чемпионов.

В сезоне-2006/07 Рейеса арендовал «Реал», который тогда возглавлял Фабио Капелло. Хосе Антонио выходил на поле довольно часто, но не всегда удачно. Тем не менее решающий матч с «Мальоркой» (3:1), который принес Мадриду чемпионство, он провел прекрасно, забив третий мяч и сняв все вопросы о победителе.

Потом в его карьере были «Атлетико» (2007 — 2011), «Бенфика» (2008 — 2009), «Эспаньол» (2016 — 2017) и, конечно, возвращение в «Севилью» (2011 — 2016).

Рейес никогда не побеждал в Лиге чемпионов, зато других еврокубков у него множество. Он рекордные пять раз (!) выигрывал Лигу Европы (дважды — в составе «Атлетико», трижды — в составе «Севильи») и по разу — Суперкубок УЕФА и Кубок Интертото (оба — с «Атлетико»). В 2018 году Marca составила символическую сборную «Севильи» всех времен, включив в нее Рейеса (позиция — левый полузащитник).