Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла
Эквадор
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия
Непал
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург
Мадагаскар
Футбол. Сборные
2.06
Турция
Узбекистан
Футбол. Сборные
2.06
Франция
Боливия
Все события
Фоторепортажи
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
17:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе. Подробности

ДТП произошло в его родном городе. Знаменитому футболисту было лишь 35 лет.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Бывший полузащитник сборной Испании 35-летний Хосе Антонио Рейес скончался в результате ДТП. Инцидент произошел в 11.40 утра по центрольноевропейскому времени на шоссе А-376 (Севилья — Утрера). Также в ДТП погиб племянник футболиста. Еще один человек, находившийся в автомобиле игрока, получил ранения.

Рейес — уроженец Утреры. В городе на протяжении двух дней будет траур в память о футболисте. Мэр Утреры, Хосе Мария Вильялобос, выразил соболезнования родным и близким игрока.

Первым, кто сообщил о смерти Рейеса, стал футбольный клуб «Севилья», где он провел свои лучшие футбольные годы.

Рейес родился в бедной цыганской семье. В 10 лет стал заниматься в школе «Севильи», в 15 подписал первый профессиональный контракт (само собой, с «Севильей»), в 16 дебютировал в чемпионате Испании, а в 19 получил вызов в национальную команду. Он считался одним из самых перспективных футболистов страны. Рейесом интересовались «Реал» и «Барселона», но он в итоге оказался в «Арсенале», с которым подписал контракт летом 2004 года. Лондонский клуб заплатил «Севилье» за хавбека 17 миллионов фунтов стерлингов.

Он не стал лидером в «Арсенале» (это была эра Тьерри Анри), тем не менее в составе «канониров» выиграл чемпионат Англии (тот самый знаменитый сезон без поражений), дошел до финала Лиги чемпионов.

В сезоне-2006/07 Рейеса арендовал «Реал», который тогда возглавлял Фабио Капелло. Хосе Антонио выходил на поле довольно часто, но не всегда удачно. Тем не менее решающий матч с «Мальоркой» (3:1), который принес Мадриду чемпионство, он провел прекрасно, забив третий мяч и сняв все вопросы о победителе.

Потом в его карьере были «Атлетико» (2007 — 2011), «Бенфика» (2008 — 2009), «Эспаньол» (2016 — 2017) и, конечно, возвращение в «Севилью» (2011 — 2016).

Рейес никогда не побеждал в Лиге чемпионов, зато других еврокубков у него множество. Он рекордные пять раз (!) выигрывал Лигу Европы (дважды — в составе «Атлетико», трижды — в составе «Севильи») и по разу — Суперкубок УЕФА и Кубок Интертото (оба — с «Атлетико»). В 2018 году Marca составила символическую сборную «Севильи» всех времен, включив в нее Рейеса (позиция — левый полузащитник).

В сезоне-2018/19 он выступал за команду «Эстремадура» (сегунда Б, третий по значимости дивизион в Испании). В последний раз Рейес вышел на поле 18 мая, сыграв 31 минуту в победном для клуба матче с «Алькороном» (1:0).

Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Новый провал Клоппа? Что помешает «Ливерпулю» выиграть ЛЧ
Биатлониста уличили в участии в мировой допинговой сети
Названа возможная причина гибели бывшего футболиста «Реала»
Игрок «Краснодара» покинул расположение молодежки России
Уайлдер решился на второй бой против Фьюри
Лионель Месси: Мне стыдно смотреть на себя
«Вулверхэмптон» интересуется Дзюбой. Там тренирует динамовец
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь