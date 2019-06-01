Люди сдавали кровь, чтобы спасти клуб. В бундеслиге будет играть культовая команда

Источник: Спорт-Экспресс

За более чем столетнюю историю (формально нынешний клуб был основан в 1966 году, однако де-факто ведет историю с 1906-го) у «Униона» почти нет значимых спортивных достижений. Финал Кубка Германии в 2001 году, второе место в чемпионате страны-1923, отдельные успехи в зональных и региональных турнирах — совсем негусто. В этом сезоне берлинцы, победив в стыковых матчах «Штутгарт» (2:2, 0:0), впервые получили право сыграть в бундеслиге.

Культура

Несмотря на это, «Унион» входит в число культовых футбольных клубов Европы. Побывать на его домашних играх — часть обязательной программы для продвинутых футбольных модников и всех тех, кто искренне поддерживает движение Against modern Football. Настоящий рабочий класс; люди, сочувствующие левому движению; социалисты-интеллектуалы; панк-сообщество; все те, кто против любых запретов и ограничений — вот фанатская база «Униона». В последние годы его начали поддерживать приезжие и эмигранты, все те, кого политкорректно принято называть «новыми берлинцами». Их притягивает атмосфера и та культура, что существует вокруг клуба. В этом смысле «Унион» во многом похож на другой культовый клуб из Германии — «Санкт-Паули». Неслучайно даже гимн клуба, играющий перед каждым матчем, записала легендарная немецкая панк-рокерша Нина Хаген.

Болельщики

Болельщики — главное достояние и гордость «Униона». Их реакция на успех любимого клуба в соперничестве со «Штутгартом» — бесценна.

Что характерно, уже после клуб и фанаты устроили еще одно торжество на стадионе, чтобы как следует отпраздновать историческое достижение.

В 2016 году «Унион» отмечал 50-летие. Накануне памятной даты несколько тысяч болельщиков собрались на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай», где клуб уже много десятилетий проводит домашние матчи, и, как только часы пробили полночь и настал день юбилея, фанаты зажгли огоньки, а затем устроили красочное пиротехническое шоу, не умолкая ни на секунду.

«Мы проигрывали куда чаще, чем побеждали, но болельщики никогда не освистывали и не бросали нас. Атмосфера на стадионе всегда была невероятной», — рассказывал в интервью The Guardian бывший защитник «Униона» Рольф Вебер, проведший в клубе 11 лет (1970−1981).

Кровь и стадион

Ради любимого клуба болельщики в буквальном смысле готовы на все. «Унион» — из Восточного Берлина, и после объединения Германии в 1990 году перманентно переживал финансовые трудности, как и многие другие команды из бывшего ГДР. В 2004 году ситуация стала особенно критической — нужно было собрать 1,46 миллиона евро, чтобы избежать банкротства. Тогда фанаты запустили акцию «Пусти кровь за «Унион». Причем в буквальном смысле — люди ходили и сдавали кровь в больницах, а полученные за это деньги переводили на счет клуба.

В 2008-м «Униону» нужно было реконструировать свою старенькую арену. Быстро стало понятно, что без посторонней помощи не обойтись. Среди болельщиков быстро нашлись 2400 волонтеров, которые десять месяцев приходили на стадион и работали бесплатно — из любви к клубу.

«Все внесли свой вклад в строительство. Я даже знаю людей, которые ради этого временно увольнялись с работы», — рассказывал один из лидеров фан-движения «Униона» Франк Фелькер в интервью журналу The Iron Curtain.

Более того, затем болельщики выкупили стадион — каждый член фан-клуба внес по 500 евро.

Показательно, кстати, что из 22 012 мест на «Ан дер Альтен Ферстерай» только 3617 сидячих. Остальные — старые добрые стоячие террасы. Against modern Football в действии.

Рождественские встречи

Еще одна традиция, делающая «Унион» особенным клубом — это рождественские встречи. Каждый год за день до праздника болельщики берлинцев собираются на стадионе и поют рождественские гимны. Началось все в 2003 году.

«После нескольких неудачных матчей мы с другими болельщиками просто разошлись со стадиона, даже не желая друг другу счастливого Рождества. Тогда я предложил одному своему другу прийти на арену 23 декабря и спеть несколько рождественских гимнов», — вспоминал придумавший эту идею Торстен Айзенбайзер.

В итоге на полуподпольное мероприятие (стадион официально был закрыт), информация о котором передавалась с помощью сарафанного радио, пришло 89 человек. Но идея понравилась. В 2006-м мероприятие стало официальным. Сейчас собирается полная арена, люди приезжают со всей Германии и других стран. Как-то раз нашли даже потерявшийся бумажник с членской карточкой фан-клуба «Герты» — другой, куда более успешной берлинской команды.

Приходят даже некоторые игроки «Униона» вместе со своими семьями. «Как футболист, вы принимаете и цените все происходящее здесь — не только атмосферу, но и понимание со стороны фанатов. Они не требуют, чтобы мы побеждали в каждом матче, хотя мы отдаем все силы. Рождественское пение — крутая история, здорово увидеть и почувствовать все это», — рассказывал The Guardian бывший защитник «Униона» Кристиан Штуфф.

Сейчас мероприятие длится 90 минут — как футбольный матч. Рождественские гимны перемежаются фанатскими кричалками. На входе всем раздают свечи и буклет с текстами. Ну и, конечно, море глинтвейна.

«Мы просто желаем друг другу счастливого Рождества и совершенно неважно, за какую команду вы болеете. Никто не уходит со стадиона проигравшим», — объясняет Айзенбайзер.

«Штази» и стена

«Унион» — клуб из Кепеника, юго-восточной окраины Берлина, где в начале двадцатого века по большей части жил рабочий класс, да и сейчас в основном селится простой люд. Как говорит Фелькер, здесь не продают бургеры с соевой котлетой и ореховый латте, как в других, ставших хипстерскими районах Восточного Берлина.

Отсюда и прозвище клуба, и ставшая легендарной фанатская кричалка — Eisern Union, то есть «железный «Унион». Предшественник клуба, «Олимпия 06», играла в синих футболках, похожих на спецовки рабочих с местных металлургических заводов.

После Второй мировой войны Кепеник оказался в Восточном Берлине. «Унион» вскоре после своего очередного перерождения в 1966 году стал своего рода символом для всех, недовольных властями ГДР. Тем более что другой берлинский клуб — «Динамо» — курировался всесильной спецслужбой «Штази». На трибунах «Ан дер Альтен Ферстерай» собирались не только болельщики, но и просто несогласные. Когда «Унион» получал право на опасный штрафной и соперник выстраивал «стенку», зрители кричали — «Die Mauer muss weg» («Стена должна пасть»).

«Когда мы обыгрывали “Динамо”, у нас у всех было чувство, что мы сами своими руками снесли эту чертову стену. Как-то мы обыграли их, несмотря на все уловки — несправедливый пенальти, кучу добавленного времени, и это поражение не дало “Динамо” победить в чемпионате. Это было настоящее преступление против государства. Мы победили систему», — рассказывал 52-летний Фелькер.

Против нуворишей

Молодому поколению фанатов политика неинтересна. Их бесит другое — например, истории вроде той, когда концерн «Ред Булл» купил футбольный клуб из Лейпцига и стал вваливать в него миллионы евро, выведя его уже в Лигу чемпионов. Когда «Лейпциг» еще играл во второй бундеслиге и приехал на выезд к «Униону», берлинские фанаты присоединились к проходившей по всей Германии акции против нуворишей. На трибунах «Ан дер Альтен Ферстерай» было полно баннеров вроде «Футбольная культура Лейпцига мертва», а на входе зрителям раздавали черные траурные майки. Первые десять минут фанаты «Униона» молчали в знак траура.

В 2009 году «Унион» даже прекратил отношения с одним из спонсоров, поскольку оказалось, что один из менеджеров фирмы 10 лет активно сотрудничал со «Штази». «Для нас история и имидж важнее денег», — убежден Фелькер.

Правда, когда в 2011 году выяснилось, что президент «Униона» Дирк Цинглер сам три года был связан со «Штази», он сохранил пост — считается, что его заслуги перед клубом перевешивают этот факт биографии.

Действительно, «Унион» не купается в деньгах и ведет очень скромную трансферную политику. Например, перед этим сезоном берлинцы не потратили ни цента на новых игроков, ограничиваясь арендами и приглашением свободных агентов, и только зимой потратили 900 тысяч евро на защитника Николая Раппа. А самое дорогое приобретение в истории — нападающий Себастьян Полтер, за которого в 2017 году «КПР» получил 1,6 миллиона евро.