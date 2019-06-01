Люди сдавали кровь, чтобы спасти клуб. В бундеслиге будет играть культовая команда
Теперь вам точно захочется болеть за берлинский «Унион».
Теперь вам точно захочется болеть за берлинский «Унион».
За более чем столетнюю историю (формально нынешний клуб был основан в 1966 году, однако
Несмотря на это, «Унион» входит в число культовых футбольных клубов Европы. Побывать на его домашних играх — часть обязательной программы для продвинутых футбольных модников и всех тех, кто искренне поддерживает движение Against modern Football. Настоящий рабочий класс; люди, сочувствующие левому движению; социалисты-интеллектуалы; панк-сообщество; все те, кто против любых запретов и ограничений — вот фанатская база «Униона». В последние годы его начали поддерживать приезжие и эмигранты, все те, кого политкорректно принято называть «новыми берлинцами». Их притягивает атмосфера и та культура, что существует вокруг клуба. В этом смысле «Унион» во многом похож на другой культовый клуб из Германии — «Санкт-Паули». Неслучайно даже гимн клуба, играющий перед каждым матчем, записала легендарная немецкая
Болельщики — главное достояние и гордость «Униона». Их реакция на успех любимого клуба в соперничестве со «Штутгартом» — бесценна.
Что характерно, уже после клуб и фанаты устроили еще одно торжество на стадионе, чтобы как следует отпраздновать историческое достижение.
В 2016 году «Унион» отмечал 50-летие. Накануне памятной даты несколько тысяч болельщиков собрались на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай», где клуб уже много десятилетий проводит домашние матчи, и, как только часы пробили полночь и настал день юбилея, фанаты зажгли огоньки, а затем устроили красочное пиротехническое шоу, не умолкая ни на секунду.
«Мы проигрывали куда чаще, чем побеждали, но болельщики никогда не освистывали и не бросали нас. Атмосфера на стадионе всегда была невероятной», — рассказывал в интервью The Guardian бывший защитник «Униона» Рольф Вебер, проведший в клубе 11 лет (1970−1981).
Ради любимого клуба болельщики в буквальном смысле готовы на все. «Унион» — из Восточного Берлина, и после объединения Германии в 1990 году перманентно переживал финансовые трудности, как и многие другие команды из бывшего ГДР. В 2004 году ситуация стала особенно критической — нужно было собрать 1,46 миллиона евро, чтобы избежать банкротства. Тогда фанаты запустили акцию «Пусти кровь за «Унион». Причем в буквальном смысле — люди ходили и сдавали кровь в больницах, а полученные за это деньги переводили на счет клуба.
В 2008-м «Униону» нужно было реконструировать свою старенькую арену. Быстро стало понятно, что без посторонней помощи не обойтись. Среди болельщиков быстро нашлись 2400 волонтеров, которые десять месяцев приходили на стадион и работали бесплатно — из любви к клубу.
«Все внесли свой вклад в строительство. Я даже знаю людей, которые ради этого временно увольнялись с работы», — рассказывал один из лидеров
Более того, затем болельщики выкупили стадион — каждый член
Показательно, кстати, что из 22 012 мест на «Ан дер Альтен Ферстерай» только 3617 сидячих. Остальные — старые добрые стоячие террасы. Against modern Football в действии.
Еще одна традиция, делающая «Унион» особенным клубом — это рождественские встречи. Каждый год за день до праздника болельщики берлинцев собираются на стадионе и поют рождественские гимны. Началось все в 2003 году.
«После нескольких неудачных матчей мы с другими болельщиками просто разошлись со стадиона, даже не желая друг другу счастливого Рождества. Тогда я предложил одному своему другу прийти на арену 23 декабря и спеть несколько рождественских гимнов», — вспоминал придумавший эту идею Торстен Айзенбайзер.
В итоге на полуподпольное мероприятие (стадион официально был закрыт), информация о котором передавалась с помощью сарафанного радио, пришло 89 человек. Но идея понравилась. В 2006-м мероприятие стало официальным. Сейчас собирается полная арена, люди приезжают со всей Германии и других стран.
Приходят даже некоторые игроки «Униона» вместе со своими семьями. «Как футболист, вы принимаете и цените все происходящее здесь — не только атмосферу, но и понимание со стороны фанатов. Они не требуют, чтобы мы побеждали в каждом матче, хотя мы отдаем все силы. Рождественское пение — крутая история, здорово увидеть и почувствовать все это», — рассказывал The Guardian бывший защитник «Униона» Кристиан Штуфф.
Сейчас мероприятие длится 90 минут — как футбольный матч. Рождественские гимны перемежаются фанатскими кричалками. На входе всем раздают свечи и буклет с текстами. Ну и, конечно, море глинтвейна.
«Мы просто желаем друг другу счастливого Рождества и совершенно неважно, за какую команду вы болеете. Никто не уходит со стадиона проигравшим», — объясняет Айзенбайзер.
«Унион» — клуб из Кепеника,
Отсюда и прозвище клуба, и ставшая легендарной фанатская кричалка — Eisern Union, то есть «железный «Унион». Предшественник клуба, «Олимпия 06», играла в синих футболках, похожих на спецовки рабочих с местных металлургических заводов.
После Второй мировой войны Кепеник оказался в Восточном Берлине. «Унион» вскоре после своего очередного перерождения в 1966 году стал своего рода символом для всех, недовольных властями ГДР. Тем более что другой берлинский клуб — «Динамо» — курировался всесильной спецслужбой «Штази». На трибунах «Ан дер Альтен Ферстерай» собирались не только болельщики, но и просто несогласные. Когда «Унион» получал право на опасный штрафной и соперник выстраивал «стенку», зрители кричали — «Die Mauer muss weg» («Стена должна пасть»).
«Когда мы обыгрывали “Динамо”, у нас у всех было чувство, что мы сами своими руками снесли эту чертову стену.
Молодому поколению фанатов политика неинтересна. Их бесит другое — например, истории вроде той, когда концерн «Ред Булл» купил футбольный клуб из Лейпцига и стал вваливать в него миллионы евро, выведя его уже в Лигу чемпионов. Когда «Лейпциг» еще играл во второй бундеслиге и приехал на выезд к «Униону», берлинские фанаты присоединились к проходившей по всей Германии акции против нуворишей. На трибунах «Ан дер Альтен Ферстерай» было полно баннеров вроде «Футбольная культура Лейпцига мертва», а на входе зрителям раздавали черные траурные майки. Первые десять минут фанаты «Униона» молчали в знак траура.
В 2009 году «Унион» даже прекратил отношения с одним из спонсоров, поскольку оказалось, что один из менеджеров фирмы 10 лет активно сотрудничал со «Штази». «Для нас история и имидж важнее денег», — убежден Фелькер.
Правда, когда в 2011 году выяснилось, что президент «Униона» Дирк Цинглер сам три года был связан со «Штази», он сохранил пост — считается, что его заслуги перед клубом перевешивают этот факт биографии.
Действительно, «Унион» не купается в деньгах и ведет очень скромную трансферную политику. Например, перед этим сезоном берлинцы не потратили ни цента на новых игроков, ограничиваясь арендами и приглашением свободных агентов, и только зимой потратили 900 тысяч евро на защитника Николая Раппа. А самое дорогое приобретение в истории — нападающий Себастьян Полтер, за которого в 2017 году «КПР» получил 1,6 миллиона евро.
Но мечты могут сбываться и без миллионных вложений. Фанатов «Униона» ждут как минимум два дерби с «Гертой». И даже если команда вылетит обратно во вторую бундеслигу, они совершенно точно в ней не разочаруются. Потому что «Унион» — это не клуб, это образ жизни. .