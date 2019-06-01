СМИ: Гаттузо может возглавить «Лацио»

Как утверждает Sky Sport Italia, римский клуб ведет переговоры с 41-летним специалистом.

Нынешний главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может проследовать в обратном направлении. Как сообщает Sportmediaset, «россонери» готовы предложить 43-летнему итальянцу трехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.