СМИ: Гаттузо может возглавить «Лацио»
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Лацио».
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Лацио».
Как утверждает Sky Sport Italia, римский клуб ведет переговоры с 41-летним специалистом.
Нынешний главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может проследовать в обратном направлении. Как сообщает Sportmediaset, «россонери» готовы предложить 43-летнему итальянцу трехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.
Напомним, Гаттузо возглавлял «Милан» с 2017 года. В минувшем сезоне «россонери» заняли 5-е место в чемпионате Италии.