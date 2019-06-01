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17:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Гаттузо может возглавить «Лацио»

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Лацио».

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Источник: AP 2019

Как утверждает Sky Sport Italia, римский клуб ведет переговоры с 41-летним специалистом.

Нынешний главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может проследовать в обратном направлении. Как сообщает Sportmediaset, «россонери» готовы предложить 43-летнему итальянцу трехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, Гаттузо возглавлял «Милан» с 2017 года. В минувшем сезоне «россонери» заняли 5-е место в чемпионате Италии.

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