Названа возможная причина гибели бывшего футболиста «Реала»

Источник: AP 2019

По версии следствия, причиной автокатастрофы, повлекшей за собой гибель игрока и двух пассажиров, стало превышение скорости.

Читайте также Минута молчания будет предварять финал Лиги чемпионов в память о Рейесе

Вместе с Рейесом в автомобиле находились его двоюродные братья — Джонатан Рейес и Хуан Кальдерон. Первый погиб на месте, второго доставили в больницу, где он спустя час скончался от полученных ожогов.

О ДТП стало известно ранее 1 июня. Машина, в которой ехал футболист, вылетела с трассы и загорелась. Рейесу было 35 лет.