Названа возможная причина гибели бывшего футболиста «Реала»
Стали известны первые результаты расследования гибели испанского футболиста Хосе Антонио Рейеса. Об этом сообщает La Sexta.
Стали известны первые результаты расследования гибели испанского футболиста Хосе Антонио Рейеса. Об этом сообщает La Sexta.
По версии следствия, причиной автокатастрофы, повлекшей за собой гибель игрока и двух пассажиров, стало превышение скорости.
Вместе с Рейесом в автомобиле находились его двоюродные братья — Джонатан Рейес и Хуан Кальдерон. Первый погиб на месте, второго доставили в больницу, где он спустя час скончался от полученных ожогов.
О ДТП стало известно ранее 1 июня. Машина, в которой ехал футболист, вылетела с трассы и загорелась. Рейесу было 35 лет.
Рейес является воспитанником «Севильи», также полузащитник выступал за «Реал», лондонский «Арсенал», мадридский «Атлетико» и лиссабонскую «Бенфику». Футболист выигрывал национальные чемпионаты Испании и Англии, а с «Атлетико» дважды становился победителем Лиги Европы. С «Севильей» этот трофей он брал трижды.