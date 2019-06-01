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18:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа возможная причина гибели бывшего футболиста «Реала»

Стали известны первые результаты расследования гибели испанского футболиста Хосе Антонио Рейеса. Об этом сообщает La Sexta.

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Источник: AP 2019

По версии следствия, причиной автокатастрофы, повлекшей за собой гибель игрока и двух пассажиров, стало превышение скорости.

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Вместе с Рейесом в автомобиле находились его двоюродные братья — Джонатан Рейес и Хуан Кальдерон. Первый погиб на месте, второго доставили в больницу, где он спустя час скончался от полученных ожогов.

О ДТП стало известно ранее 1 июня. Машина, в которой ехал футболист, вылетела с трассы и загорелась. Рейесу было 35 лет.

Рейес является воспитанником «Севильи», также полузащитник выступал за «Реал», лондонский «Арсенал», мадридский «Атлетико» и лиссабонскую «Бенфику». Футболист выигрывал национальные чемпионаты Испании и Англии, а с «Атлетико» дважды становился победителем Лиги Европы. С «Севильей» этот трофей он брал трижды.

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