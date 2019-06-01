Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» завоевать путевку в Лигу Европы
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Футболисты клуба «Млада Болеслав» обыграли «Баник» из Остравы в финале турнира за право представлять Чехию в Лиге Европы в следующем сезоне.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Футболисты клуба «Млада Болеслав» обыграли «Баник» из Остравы в финале турнира за право представлять Чехию в Лиге Европы в следующем сезоне.
Встреча в Остраве завершилась со счетом 1:0. Голом на 12-й минуте отметился нападающий Николай Комличенко, который в воскресенье должен присоединиться к сборной России для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
«Млада Болеслав» начнет выступление в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.