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18:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» завоевать путевку в Лигу Европы

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Футболисты клуба «Млада Болеслав» обыграли «Баник» из Остравы в финале турнира за право представлять Чехию в Лиге Европы в следующем сезоне.

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Источник: AFP 2019

Встреча в Остраве завершилась со счетом 1:0. Голом на 12-й минуте отметился нападающий Николай Комличенко, который в воскресенье должен присоединиться к сборной России для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

«Млада Болеслав» начнет выступление в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.

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