«Никогда не забуду твою улыбку». Как мир реагирует на гибель Рейеса

Источник: AP 2019

Печальную новость сообщила «Севилья», в которой Рейес начинал карьеру.

«Нет новости хуже: в ДТП погиб наш любимый футболист Хосе Антонио Рейес. Покойся с миром», — говорится в заявлении клуба.

Полузащитник в этом сезоне выступал за «Эстремадуру», команду второго испанского дивизиона.

Как сообщает Onda Cero, машина Рейеса после столкновения вылетела с трассы и загорелась. В этом ДТП также погиб его двоюродный брат.

За свою карьеру полузащитник успел поиграть за такие клубы, как «Арсенал», «Реал», «Севилью», «Атлетико», «Бенфику», «Эспаньол», а также сборную Испании.

Как отреагировали на смерть Рейеса

«Атлетико»: «Мы все скорбим. Ты всегда будешь в наших сердцах. Покойся с миром».

«Бетис»: «Клуб солидарен в скорби с “Севильей”. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким игрока».

«Арсенал»: «Мы все опечалены шокирующими новостями о том, что наш бывший футболист Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе».

«Зенит»: «Футбольный клуб “Зенит” выражает соболезнования родным и близким Хосе Антонио Рейеса».

Серхио Рамос, защитник «Реала»: «Я просто разбит. У меня нет слов. Мы всегда тебя будем помнить, друг! Покойся с миром, брат».

Сеск Фабрегас, полузащитник «Монако»: «Мой первый друг из мира футбола. Тот, с кем я делил комнату. И он всегда хотел спать при работающем кондиционере, даже в минус 10. Скромный парень, у которого всегда была улыбка на лице, великолепный футболист и феноменальный человек. Никогда не забуду, как ты и твоя семья помогали мне, когда я только обживался в Англии и мне было всего 16 лет. Наша связь на поле тоже была особенной. Тебя всегда было легко найти пасом. Всегда говорю, что ты — один из больших талантов нашего футбола, и знаю, что не ошибаюсь. Только два дня назад я говорил о тебе в интервью. Возможно, это был знак. Я никогда тебя не забуду. Мы не забудем. Ты навсегда в наших сердцах».

Арсен Венгер, бывший главный тренер «Арсенала»: «Ужасно слышать такие новости. Выражаем поддержку от всех причастных к “Арсеналу”. Рейес навсегда останется в наших сердцах».

Луиш Филипе Виейра, президент «Бенфики»: «Это шок. Очень грустная новость. От своего имени и от всего клуба выражаю соболезнования близким и родным Рейеса. Он был примером профессионального спортсмена, и мы всегда будем его помнить».

Унаи Эмери, главный тренер «Арсенала»: «Грустные новости, не могу подобрать слова. Никогда не забуду твою магию и твою улыбку, Хосе. Никогда. Было честью работать с тобой».

Андрес Иньеста, бывший полузащитник «Барселоны»: «Я очень огорчен. Ужасно. Покойся с миром, друг. Ты всегда будешь с нами».