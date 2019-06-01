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19:37 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Витебском» в чемпионате Беларуси

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» одержали волевую победу над «Витебском» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Витебчане открыли счет на 8-й минуте после удара Кирилла Печенина. Однако этот успех оказался для хозяев последним. На 37-й минуте Егор Зубович сравнял результат, после перерыва Дмитрий Билоног вывел динамовцев вперед, а затем Егор Зубович оформил свой голевой дубль, установив окончательный результат — 3:1 в пользу минчан.

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Позже футболисты «Гомеля» примут на своем поле борисовский БАТЭ.

Результаты других встреч тура: «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Дняпро» (Могилев) — 3:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Городея» — 0:0.

Брестское «Динамо» 2 июня будет играть в гостях у «Слуцка». В этот же день в столичном дерби «Торпедо» встретится с «Минском», а в Гродно местный «Неман» примет мозырскую «Славию».

Положение в группе лидеров: «Шахтер» — 24 очка (10 матчей), «Динамо» (Брест) — 23 (9), БАТЭ — 21 (9), «Ислочь» — 21 (10), «Динамо» (Минск) — 19 (10), «Торпедо-БелАЗ» — 17 (10). Внизу турнирной таблицы минское «Торпедо», у которого всего 4 очка, на балл больше у «Минска», 6 очков в активе «Слуцка».

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