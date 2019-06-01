Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Витебском» в чемпионате Беларуси

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Витебчане открыли счет на 8-й минуте после удара Кирилла Печенина. Однако этот успех оказался для хозяев последним. На 37-й минуте Егор Зубович сравнял результат, после перерыва Дмитрий Билоног вывел динамовцев вперед, а затем Егор Зубович оформил свой голевой дубль, установив окончательный результат — 3:1 в пользу минчан.

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Позже футболисты «Гомеля» примут на своем поле борисовский БАТЭ.

Результаты других встреч тура: «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Дняпро» (Могилев) — 3:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Городея» — 0:0.

Брестское «Динамо» 2 июня будет играть в гостях у «Слуцка». В этот же день в столичном дерби «Торпедо» встретится с «Минском», а в Гродно местный «Неман» примет мозырскую «Славию».