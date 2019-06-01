БАТЭ догнал футболистов «Шахтера» в чемпионате Беларуси

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Оба своих мяча действующие чемпионы страны забили в концовках таймов — перед самым перерывом отличился капитан борисовчан Игорь Стасевич, а незадолго до финального свистка точку поставил Эрвен Мукам. После этой виктории БАТЭ догнал лидера солигорский «Шахтер», который обыграл на своем поле могилевский клуб «Дняпро» со счетом 3:1.

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Результаты других встреч 10-го тура: «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:0, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Городея» — 0:0, «Витебск» — «Динамо» (Минск) — 1:3.

В воскресенье, 2 июня брестское «Динамо» сыграет на выезде против «Слуцка». В столичном дерби «Торпедо» встретится с «Минском», а в Гродно местный «Неман» примет мозырскую «Славию».