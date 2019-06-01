БАТЭ догнал футболистов «Шахтера» в чемпионате Беларуси
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ обыграл на выезде футболистов «Гомеля» со счетом 2:0 в матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ обыграл на выезде футболистов «Гомеля» со счетом 2:0 в матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Оба своих мяча действующие чемпионы страны забили в концовках таймов — перед самым перерывом отличился капитан борисовчан Игорь Стасевич, а незадолго до финального свистка точку поставил Эрвен Мукам. После этой виктории БАТЭ догнал лидера солигорский «Шахтер», который обыграл на своем поле могилевский клуб «Дняпро» со счетом 3:1.
Результаты других встреч 10-го тура: «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:0, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Городея» — 0:0, «Витебск» — «Динамо» (Минск) — 1:3.
В воскресенье, 2 июня брестское «Динамо» сыграет на выезде против «Слуцка». В столичном дерби «Торпедо» встретится с «Минском», а в Гродно местный «Неман» примет мозырскую «Славию».
Положение в группе лидеров: «Шахтер» — 24 очка (10 матчей), БАТЭ — 24 (10), «Динамо» (Брест) — 23 (9), «Ислочь» — 21 (10), «Динамо» (Минск) — 19 (10), «Торпедо-БелАЗ» — 17 (10). Внизу турнирной таблицы минское «Торпедо», у которого 4 очка, на балл больше у «Минска», 6 очков в активе «Слуцка».