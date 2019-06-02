Неймар отверг обвинения в изнасиловании и назвал их попыткой вымогательства

В субботу бразильские СМИ сообщили, что женщина, имя которой не называется, заявила, что Неймар изнасиловал её во время её пребывания в Париже. По словам женщины, преступление было совершено 15 мая в одном из отелей Парижа. При этом заявление девушка подала уже в Бразилии, так как, по её словам, была эмоционально потрясена и боялась обращаться в полицию в другой стране.
«Хотя он был удивлен этой новостью, факты уже были известны игроку и представителям его команды, принимая во внимание тот факт, что несколько дней назад он стал жертвой попытки вымогательства, совершенной адвокатом из Сан-Паулу, который сказал, что представляет интересы предполагаемой жертвы», — приводит Рейтер заявление команды Неймара.
«Адвокаты игрока были немедленно уведомлены (об обвинениях), предприняты все необходимые шаги. Мы полностью отвергаем несправедливые обвинения. Все доказательства попытки вымогательства будут своевременно представлены в полицию», — добавляется в заявлении.
Отец футболиста Неймар да Силва Сантос отметил, что готов использовать разные средства, чтобы восстановить доброе имя сына.
«Это непростой момент. Если мы не сможем быстро доказать свою правоту, это превратится в снежный ком. Если нам придется показать переписку Неймара в мессенджере, мы сделаем это», — сказал Сантос, которого цитирует АП.