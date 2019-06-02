Бывший футболист «Зенита» может возглавить киевское «Динамо»

— Не хочу говорить на эту тему. Мне нужно хотя бы день-два побыть наедине с собой, — цитирует footboom.com Хацкевича. — Все причины относительно моего ухода написаны на официальном сайте. Что еще нужно? Есть ли у меня варианты продолжения карьеры? Когда они будут, тогда вы все узнаете. Все напишут, когда придет время. «Динамо»? Если хотите, то перезвоните через пару дней.