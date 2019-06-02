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11:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бывший футболист «Зенита» может возглавить киевское «Динамо»

Юрий Вернидуб может стать новым главным тренером киевского «Динамо», сообщает Footboom. Накануне было объявлено о его уходе из «Зари», которую он возглавлял с 2011 года.

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Источник: AFP 2019

На данный момент главным тренером «Динамо» является белорус Александр Хацкевич, работающий с командой с 2017 года.

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— Не хочу говорить на эту тему. Мне нужно хотя бы день-два побыть наедине с собой, — цитирует footboom.com Хацкевича. — Все причины относительно моего ухода написаны на официальном сайте. Что еще нужно? Есть ли у меня варианты продолжения карьеры? Когда они будут, тогда вы все узнаете. Все напишут, когда придет время. «Динамо»? Если хотите, то перезвоните через пару дней.

Под руководством Вернидуба «Заря» завоевывала бронзу чемпионата Украины, доходила до финала Кубка страны и участвовала в Лиге Европы.

Вернидуб в бытность футболистом защищал цвета «Зенита» с 1997 по 2000 год. В питерском клубе он завершил игровую карьеру.

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