Бывший футболист «Зенита» может возглавить киевское «Динамо»
Юрий Вернидуб может стать новым главным тренером киевского «Динамо», сообщает Footboom. Накануне было объявлено о его уходе из «Зари», которую он возглавлял с 2011 года.
Юрий Вернидуб может стать новым главным тренером киевского «Динамо», сообщает Footboom. Накануне было объявлено о его уходе из «Зари», которую он возглавлял с 2011 года.
На данный момент главным тренером «Динамо» является белорус Александр Хацкевич, работающий с командой с 2017 года.
— Не хочу говорить на эту тему. Мне нужно хотя бы
Под руководством Вернидуба «Заря» завоевывала бронзу чемпионата Украины, доходила до финала Кубка страны и участвовала в Лиге Европы.
Вернидуб в бытность футболистом защищал цвета «Зенита» с 1997 по 2000 год. В питерском клубе он завершил игровую карьеру.