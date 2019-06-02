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12:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Transfermarkt снизит стоимость Головина на € 5 млн, а Черышева — на 2

Как сообщили «Чемпионату» коллеги с портала Transfermarkt, в результате большого межсезонного обновления будет существенно снижена рыночная стоимость двух игроков сборной России, выступающих за рубежом.

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Так, аналитики, отвечающие за чемпионат Франции, приняли решение снизить цену Александра Головина с € 30 млн до 25. Денис Черышев подешевеет с € 7 млн до 5. В первом случае решающим фактором оказался неудачный сезон всего «Монако», в составе которого потеряют в стоимости все игроки, во втором — высокая травматичность игрока. Новые цены представит Transfermarkt на следующей неделе.

Мостовой: «Монако» с Головиным будет бороться за место в пятерке в новом сезоне

Александр Головин стал игроком «Монако» минувшим летом. Сумма трансфера составила € 30 млн. Денис Черышев провёл минувший сезон в испанской «Валенсии». Права на футболиста принадлежат «Вильярреалу».

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