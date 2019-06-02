Transfermarkt снизит стоимость Головина на € 5 млн, а Черышева — на 2

Так, аналитики, отвечающие за чемпионат Франции, приняли решение снизить цену Александра Головина с € 30 млн до 25. Денис Черышев подешевеет с € 7 млн до 5. В первом случае решающим фактором оказался неудачный сезон всего «Монако», в составе которого потеряют в стоимости все игроки, во втором — высокая травматичность игрока. Новые цены представит Transfermarkt на следующей неделе.