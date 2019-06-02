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13:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стала известна дата похорон Рейеса

МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Похороны бывшего полузащитника мадридского «Реала», лондонского «Арсенала» и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейеса пройдут утром в понедельник, 3 июня, в родном городе футболиста — Утрере, сообщает Mirror.

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Источник: AP 2019

Отмечается, что в воскресенье гроб с телом 35-летнего футболиста доставят на базу «Севильи», где болельщики смогут попрощаться с игроком и выразить соболезнования семье Рейеса.

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Рейес погиб в Испании в результате ДТП в субботу. Он находился за рулем автомобиля, который вылетел с трассы и загорелся. На заднем сидении машины находился двоюродный брат Рейеса, который скончался на месте. Другой пассажир смог выжить, несмотря на серьезные повреждения. Позднее выяснилось, что еще один двоюродный брат Рейеса — Хуан Мануэль, который также находился в машине, с 60% ожогов тела спустя несколько часов скончался в больнице.

Рейес — пятикратный победитель Лиги Европы (три раза он выиграл турнир в составе «Севильи», дважды — в составе «Атлетико»), чемпион Испании в составе «Реала», чемпион Англии и обладатель Кубка Англии в составе «Арсенала». За сборную Испании он провел 22 матча, забил четыре гола.

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