Стала известна дата похорон Рейеса

Отмечается, что в воскресенье гроб с телом 35-летнего футболиста доставят на базу «Севильи», где болельщики смогут попрощаться с игроком и выразить соболезнования семье Рейеса.

Рейес погиб в Испании в результате ДТП в субботу. Он находился за рулем автомобиля, который вылетел с трассы и загорелся. На заднем сидении машины находился двоюродный брат Рейеса, который скончался на месте. Другой пассажир смог выжить, несмотря на серьезные повреждения. Позднее выяснилось, что еще один двоюродный брат Рейеса — Хуан Мануэль, который также находился в машине, с 60% ожогов тела спустя несколько часов скончался в больнице.