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14:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Челси» объявил об уходе Кэйхилла

«Челси» на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Гэри Кэйхилла​. 33-летний англичанин покинет клуб в статусе свободного агента.

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Источник: РИА "Новости"

«Когда Кэйхилл перешел в «Челси» из «Болтона"​, мало кто мог предсказать, какое влияние он окажет на успехи команды за время пребывания в клубе. Тогда Гэри перешел в статусе очень хорошего защитника. Сейчас же он покидает клуб, будучи его капитаном и легендой. Он был неотъемлемой частью команды, которая выиграла целый ряд трофеев, как в Англии, так и в Европе», — говорится в сообщении «Челси».

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Великий капитан и прекрасный человек. Клубу его будет не хватать. Спасибо, Гари, и всего тебе наилучшего.
ФК «Челси»

Кэйхилл выступал за «Челси» с 2012 года. В составе синих футболист стал двукратным чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и дважды Лигу Европы. Защитник провел за лондонцев 290 матчей и забил 25 голов.

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