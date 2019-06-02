«Челси» объявил об уходе Кэйхилла

«Когда Кэйхилл перешел в «Челси» из «Болтона"​, мало кто мог предсказать, какое влияние он окажет на успехи команды за время пребывания в клубе. Тогда Гэри перешел в статусе очень хорошего защитника. Сейчас же он покидает клуб, будучи его капитаном и легендой. Он был неотъемлемой частью команды, которая выиграла целый ряд трофеев, как в Англии, так и в Европе», — говорится в сообщении «Челси».