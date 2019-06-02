«Челси» объявил об уходе Кэйхилла
«Челси» на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Гэри Кэйхилла. 33-летний англичанин покинет клуб в статусе свободного агента.
«Челси» на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Гэри Кэйхилла. 33-летний англичанин покинет клуб в статусе свободного агента.
«Когда Кэйхилл перешел в «Челси» из «Болтона", мало кто мог предсказать, какое влияние он окажет на успехи команды за время пребывания в клубе. Тогда Гэри перешел в статусе очень хорошего защитника. Сейчас же он покидает клуб, будучи его капитаном и легендой. Он был неотъемлемой частью команды, которая выиграла целый ряд трофеев, как в Англии, так и в Европе», — говорится в сообщении «Челси».
Великий капитан и прекрасный человек. Клубу его будет не хватать. Спасибо, Гари, и всего тебе наилучшего.
Кэйхилл выступал за «Челси» с 2012 года. В составе синих футболист стал двукратным чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и дважды Лигу Европы. Защитник провел за лондонцев 290 матчей и забил 25 голов.