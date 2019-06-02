Александр Глеб расстался с БАТЭ

Александр Глеб начинал свою карьеру футболиста в минском «Динамо», а затем перешел в БАТЭ и несколько раз возвращался к команде после заграничных этапов карьеры.

— Он всегда прилагал максимум усилий, чтобы помочь родной команде в выполнении поставленных задач, — отметили в клубе.

Глеб провел 124 матча под флагами борисовчан, на его счету 8 голов и 18 результативных передач. В составе БАТЭ футболист шесть раз становился чемпионом Беларуси.