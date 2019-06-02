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15:57 (мск), источник: Минск-новости

Александр Глеб расстался с БАТЭ

Именитый футболист Александр Глеб расстался с клубом БАТЭ по соглашению сторон, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе клуба.

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Александр Глеб начинал свою карьеру футболиста в минском «Динамо», а затем перешел в БАТЭ и несколько раз возвращался к команде после заграничных этапов карьеры.

— Он всегда прилагал максимум усилий, чтобы помочь родной команде в выполнении поставленных задач, — отметили в клубе.

Глеб провел 124 матча под флагами борисовчан, на его счету 8 голов и 18 результативных передач. В составе БАТЭ футболист шесть раз становился чемпионом Беларуси.

Клуб поблагодарил 38-летнего Глеба за вклад в достижения команды и выразил надежду, что футболист вернется в состав БАТЭ в новом качестве.

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