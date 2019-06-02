Александр Глеб расстался с БАТЭ
Именитый футболист Александр Глеб расстался с клубом БАТЭ по соглашению сторон, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в
Именитый футболист Александр Глеб расстался с клубом БАТЭ по соглашению сторон, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в
Александр Глеб начинал свою карьеру футболиста в минском «Динамо», а затем перешел в БАТЭ и несколько раз возвращался к команде после заграничных этапов карьеры.
— Он всегда прилагал максимум усилий, чтобы помочь родной команде в выполнении поставленных задач, — отметили в клубе.
Глеб провел 124 матча под флагами борисовчан, на его счету 8 голов и 18 результативных передач. В составе БАТЭ футболист шесть раз становился чемпионом Беларуси.
Клуб поблагодарил 38-летнего Глеба за вклад в достижения команды и выразил надежду, что футболист вернется в состав БАТЭ в новом качестве.