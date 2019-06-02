«Реал» готов отдать Бэйла, Родригеса и Наваса в обмен на Погба

Президент «Реала» Флорентино Перес стремится избежать полной оплаты трансфера Погба, поэтому планирует провести обмен. Зидан выбрал для него валийца Гарета Бэйла, колумбийца Хамеса Родригеса и костариканца Кейлора Наваса.
Британский футболист не против возвращения в Англию. От Хамеса Родригеса, вернувшегося из «Баварии», за которую выступал на правах аренды, боссы «Реала» ничего не ожидают. А место Наваса в составе готов занять бельгиец Тибо Куртуа.
В сообщении говорится, что Погба хотел бы перейти в «Реал». Одной из главных причин может стать личность главного тренера, а также желание француза выиграть Лигу чемпионов.