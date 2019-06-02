«Реал» готов отдать Бэйла, Родригеса и Наваса в обмен на Погба

«Реал» не может договориться с «Челси» по трансферу Азара

Британский футболист не против возвращения в Англию. От Хамеса Родригеса, вернувшегося из «Баварии», за которую выступал на правах аренды, боссы «Реала» ничего не ожидают. А место Наваса в составе готов занять бельгиец Тибо Куртуа.