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15:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» готов отдать Бэйла, Родригеса и Наваса в обмен на Погба

Мадридский «Реал» рассматривает возможность проведения обмена с «Манчестер Юнайтед», чтобы подписать француза Поля Погба. По информации The Sunday Times, Зинедин Зидан лично настаивает на покупке соотечественника.

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Источник: РИА "Новости"

Президент «Реала» Флорентино Перес стремится избежать полной оплаты трансфера Погба, поэтому планирует провести обмен. Зидан выбрал для него валийца Гарета Бэйла, колумбийца Хамеса Родригеса и костариканца Кейлора Наваса.

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Британский футболист не против возвращения в Англию. От Хамеса Родригеса, вернувшегося из «Баварии», за которую выступал на правах аренды, боссы «Реала» ничего не ожидают. А место Наваса в составе готов занять бельгиец Тибо Куртуа.

В сообщении говорится, что Погба хотел бы перейти в «Реал». Одной из главных причин может стать личность главного тренера, а также желание француза выиграть Лигу чемпионов.

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