Веллитон продолжит карьеру в клубе «Аль-Васль» из ОАЭ
МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Бывший футболист московского «Спартака» Суарес Веллитон стал игроком «Аль-Васля», сообщает официальный Twitter клуба из ОАЭ.
МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Бывший футболист московского «Спартака» Суарес Веллитон стал игроком «Аль-Васля», сообщает официальный Twitter клуба из ОАЭ.
Подробности перехода и сроки заключенного контракта не разглашаются. Последней командой 32-летнего бразильского форварда был «Аль-Шарджи», также выступающий в чемпионате ОАЭ.
Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2013 годы. В составе «красно-белых» бразилец трижды завоевывал серебряные медали чемпионата России (2007, 2009, 2011/12), а также дважды становился лучшим бомбардиром