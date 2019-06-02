Веллитон продолжит карьеру в клубе «Аль-Васль» из ОАЭ

Подробности перехода и сроки заключенного контракта не разглашаются. Последней командой 32-летнего бразильского форварда был «Аль-Шарджи», также выступающий в чемпионате ОАЭ.

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2013 годы. В составе «красно-белых» бразилец трижды завоевывал серебряные медали чемпионата России (2007, 2009, 2011/12), а также дважды становился лучшим бомбардиром премьер-лиги (2009, 2010). Всего за «Спартак» Веллитон провел 133 официальных матча, в которых забил 61 мяч.