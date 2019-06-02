Чемпион мира признался в зависти к Головину

Фабрегас признался, что восхищен тем, как тренируется российский полузащитник. Его впечатляет сила, с которой Головин бьет по мячу. «Он понятия не имеет, что я отдал бы все, чтобы стать таким же, чтобы делать то же самое снова», — подчеркнул 32-летний испанец. Он также вспомнил о том, как тренировался вместе с погибшим Хосе Антонио Рейесом в «Арсенале»: «Когда играл за “канониров”, мы с Рейесом были такими же — тоже носились на тренировках».