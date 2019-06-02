«Барселона» ведёт активные переговоры по трансферу Родриго

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Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, клубы в данный момент ведут активные переговоры по трансферу форварда. Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает Родриго одним из лучших вариантов для усиления атакующей линии.

Ранее сообщалось, что Родриго провёл беседу с руководством «Валенсии», в ходе которой было принято решение о его продаже. Сумма отступных в контракте форварда составляет € 120 млн, но клуб готов расстаться с ним за € 50 млн.