СМИ: Симоне Индзаги останется главным тренером «Лацио»

Источник: AFP 2019

Как отмечает издание, специалист подпишет новый контракт с «Лацио» уже в воскресенье вечером.

Соглашение будет рассчитано до июня 2021 года, зарплата Индзаги также будет повышена.

Ранее СМИ сообщали, что Индзаги является кандидатом на пост главного тренера туринского «Ювентуса» после ухода Массимилиано Аллегри. Также сообщалось, что специалист может возглавить «Милан», а бывший тренер «россонери» Дженнаро Гаттузо станет тренером «Лацио».