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2 июня, источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Симоне Индзаги останется главным тренером «Лацио»

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги не покинет римский футбольный клуб и продлит контракт, сообщает Football Italia.

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Источник: AFP 2019

Как отмечает издание, специалист подпишет новый контракт с «Лацио» уже в воскресенье вечером.

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Соглашение будет рассчитано до июня 2021 года, зарплата Индзаги также будет повышена.

Ранее СМИ сообщали, что Индзаги является кандидатом на пост главного тренера туринского «Ювентуса» после ухода Массимилиано Аллегри. Также сообщалось, что специалист может возглавить «Милан», а бывший тренер «россонери» Дженнаро Гаттузо станет тренером «Лацио».

Симоне Индзаги начал тренерскую карьеру в системе «Лацио» в 2010 году, а с 2016-го возглавляет главную команду «орлов». В минувшем сезоне «Лацио» занял 8-е место в турнирной таблице серии А, завоевал 7-й в своей истории Кубок Италии и благодаря этому отобрался в групповой этап Лиги Европы.

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