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2 июня, источник: ТАСС

Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 июня. /ТАСС/. Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймаром интимных фотографий женщины, обвинившей его ранее в изнасиловании. Об этом сообщила в воскресенье газета Folha de S.Paulo.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

В воскресенье после появления в прессе информации о предъявленных ему обвинениях в изнасиловании Неймар опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором категорически их отверг, заявив, что стал жертвой мошенников, вымогавших деньги. В опровержение обвинений в преступлении он также выложил в сеть свою личную переписку с женщиной. Среди прочего в ней содержатся пикантные фотографии девушки, на которых скрыты лицо и интимные части тела.

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Полиция полагает, что этой публикацией Неймар нарушил соответствующую статью уголовного кодекса Бразилии, предусматривающую наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 5 лет. Как уточняется, в рамках расследования полиция затребует экспертизу содержания сотовых телефонов обеих сторон, а также проведет допрос футболиста.

Ранее СМИ сообщили, что в пятницу в отделение полиции города Санту-Амару (юго-восточный штат Сан-Паулу) поступило заявление с обвинениями в изнасиловании в адрес Неймара. Согласно утверждению пострадавшей, преступление произошло 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению игрока, с которым познакомилась в Instagram. Затем женщина (ее личность в интересах следствия не раскрывается) вернулась в Бразилию, однако до недавнего времени не решалась обратиться за помощью к правоохранительным органам.

В составе сборной Бразилии Неймар стал победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, серебряным призером Игр 2012 года в Лондоне, а также обладателем Кубка конфедераций (2013), всего в составе национальной команды он провел 96 игр и отметился 60 голами. Неймар выступал за испанскую «Барселону» с 2013 по 2017 год, став в ее составе двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

В 2017 году Неймар перешел в ПСЖ за рекордные €222 млн. В составе клуба из столицы Франции нападающий дважды стал чемпионом страны, а также по одному разу выиграл Кубок Франции и Кубок французской лиги.
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