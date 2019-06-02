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2 июня, источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» вернулось на первое место в чемпионате Беларуси

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» вернули себе лидерство в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В гостевом поединке 10-го тура брестчане выиграли у «Слуцка» со счетом 3:1. Голевой дубль у победителей оформил Денис Лаптев, еще один мяч забил Павел Нехайчик. У хозяев отличился Якуба Бамба, реализовавший пенальти.

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Результаты остальных встреч: «Гомель» — БАТЭ (Борисов) — 0:2, «Шахтер» (Солигорск) — «Дняпро» (Могилев) — 3:1, «Торпедо» (Минск) — «Минск» — 0:0, «Неман» (Гродно) — «Славия» (Мозырь) — 0:1, «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:0, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Городея» — 0:0, «Витебск» — «Динамо» (Минск) — 1:3.

Положение в лидирующей группе после 10 туров: «Динамо» (Брест) — 26 очков, БАТЭ — 24, «Шахтер» — 24, «Ислочь» — 21, «Динамо» (Минск) — 19. Турнирную таблицу замыкает минское «Торпедо», у которого 5 очков, на балл больше у «Минска» и «Слуцка».

Матчи 11-го тура пройдут 14—16 июня.

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