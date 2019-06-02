Брестское «Динамо» вернулось на первое место в чемпионате Беларуси

В гостевом поединке 10-го тура брестчане выиграли у «Слуцка» со счетом 3:1. Голевой дубль у победителей оформил Денис Лаптев, еще один мяч забил Павел Нехайчик. У хозяев отличился Якуба Бамба, реализовавший пенальти.

Положение в лидирующей группе после 10 туров: «Динамо» (Брест) — 26 очков, БАТЭ — 24, «Шахтер» — 24, «Ислочь» — 21, «Динамо» (Минск) — 19. Турнирную таблицу замыкает минское «Торпедо», у которого 5 очков, на балл больше у «Минска» и «Слуцка».