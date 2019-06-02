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2 июня, источник: Спорт РИА Новости

СМИ: На автомобиле погибшего Рейеса лопнула шина на скорости 237 км/ч

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Автомобильная авария, в которой погиб экс-футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес, вероятно, произошла из-за лопнувшей на скорости 237 км/ч шины, сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: AP 2019

Отмечается, что об этом свидетельствуют первые данные экспертизы, проведенной на месте происшествия. Эксперты предполагают, что покрышка лопнула из-за того, что в шинах было низкое давление — автомобиль не эксплуатировался на протяжении нескольких месяцев.

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ДТП, в котором погиб 35-летний Рейес, произошло в субботу в Испании. Машина Рейеса вылетела с дороги, перевернулась и загорелась. В аварии также погиб один из родственников футболиста, а еще один получил травмы.

Рейес начинал карьеру в «Севилье», за основной состав которой играл в начале 2000-х годов. Затем он защищал цвета лондонского «Арсенала», который отдавал его в аренду в «Реал», мадридского «Атлетико», португальской «Бенфики» (на правах аренды), испанских «Эспаньола», «Кордовы», китайского «Синьцзян Тяньшань Леопард», а с 2019 года выступал за клуб второго испанского дивизиона «Эстремадура». Рейес, пятикратный победитель Лиги Европы, за сборную Испании провел 22 матча, забил четыре гола.

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