СМИ: На автомобиле погибшего Рейеса лопнула шина на скорости 237 км/ч

Источник: AP 2019

Отмечается, что об этом свидетельствуют первые данные экспертизы, проведенной на месте происшествия. Эксперты предполагают, что покрышка лопнула из-за того, что в шинах было низкое давление — автомобиль не эксплуатировался на протяжении нескольких месяцев.

ДТП, в котором погиб 35-летний Рейес, произошло в субботу в Испании. Машина Рейеса вылетела с дороги, перевернулась и загорелась. В аварии также погиб один из родственников футболиста, а еще один получил травмы.