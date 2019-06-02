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2 июня, источник: Газета.Ру

«Манчестер Юнайтед» может продать перспективного игрока «Интеру»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан заинтересовал итальянский «Интера».

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Источник: AP 2019

Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в твиттере, гендиректор миланского клуба Беппе Маротта уже провел переговоры с агентом игрока, однако пока ясности относительно итальянца и его будущего в стане «черно-синих» нет.

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В Дармиане заинтересован новый главный тренер «Интера» Антонио Конте.

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