«Манчестер Юнайтед» может продать перспективного игрока «Интеру»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан заинтересовал итальянский «Интера».
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан заинтересовал итальянский «Интера».
Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в твиттере, гендиректор миланского клуба Беппе Маротта уже провел переговоры с агентом игрока, однако пока ясности относительно итальянца и его будущего в стане «черно-синих» нет.
В Дармиане заинтересован новый главный тренер «Интера» Антонио Конте.