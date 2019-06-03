Футболисты «Дижона» обыграли «Ланс» и сохранили прописку в Лиге 1

Первая встреча команд, прошедшая на поле «Ланса», завершилась со счетом 1:1. Во втором матче на поле «Дижона» хозяева победили — 3:1. У «Дижона» забили Наим Слити (28-я, 90-я минута) и Весли Саид (70). У «Ланса» отличился Жан-Кевин Дюверн (39).