Текущие события
Футбол. Сборные
2.06
Сальвадор1
Гаити0
Футбол. Сборные
2.06
Франция2
Боливия0
Футбол. Сборные
2.06
Турция2
Узбекистан0
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург3
Мадагаскар3
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия2
Непал0
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла1
Эквадор1
Все события
Фоторепортажи
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
9«Локомотив» выиграл Кубок России
01:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Дижона» обыграли «Ланс» и сохранили прописку в Лиге 1

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Клуб Лиги 1 «Дижон» обыграл «Ланс» из Лиги 2 в плей-офф за право выступать в следующем сезоне в высшем дивизионе чемпионата Франции по футболу.

Наверх

Первая встреча команд, прошедшая на поле «Ланса», завершилась со счетом 1:1. Во втором матче на поле «Дижона» хозяева победили — 3:1. У «Дижона» забили Наим Слити (28-я, 90-я минута) и Весли Саид (70). У «Ланса» отличился Жан-Кевин Дюверн (39).

По сумме двух встреч победил «Дижон» — 4:2, команда сохранила прописку в Лиге 1.

Дижон
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ланс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Изящные изгибы чемпионки мира, дисквалифицированной за допинг (фото)
Кокорину и Мамаеву нашли работу в колонии
Ближайшие матчи сборной РФ — возможность попробовать новичков
Названа символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2018/19
Игроки пели, Клопп считал кубки. Чемпионский парад «Ливерпуля»
Гол Роналду признан лучшим в Лиге чемпионов
Удаление Черышева, два пенальти. «Крылья Советов» остались в РПЛ
На автомобиле погибшего Рейеса лопнула шина на скорости 237 км/ч
Сборная Франции обыграла команду Боливии в товарищеском матче
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь