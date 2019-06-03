Футболисты «Дижона» обыграли «Ланс» и сохранили прописку в Лиге 1
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Клуб Лиги 1 «Дижон» обыграл «Ланс» из Лиги 2 в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Клуб Лиги 1 «Дижон» обыграл «Ланс» из Лиги 2 в
Первая встреча команд, прошедшая на поле «Ланса», завершилась со счетом 1:1. Во втором матче на поле «Дижона» хозяева победили — 3:1. У «Дижона» забили Наим Слити (28-я, 90-я минута) и Весли Саид (70). У «Ланса» отличился
По сумме двух встреч победил «Дижон» — 4:2, команда сохранила прописку в Лиге 1.