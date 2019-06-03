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09:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Тигре» обыграл «Боку Хуниорс» в финале Кубка Суперлиги

В финале Кубка аргентинской Суперлиги «Тигре» выиграл у «Боки Хуниорс» (2:0).

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В составе победителей отличились Федерико Гонсалес и Лукас Хансон (с пенальти). Это был дебютный розыгрыш турнира, и команда, представляющая Викторию (пригород Буэнос-Айреса — прим. «СЭ»), стала первым победителем в его истории.

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Кубок аргентинской Суперлиги

Финал

«Бока Хуниорс» — «Тигре» — 0:2 (0:2).

Голы: Гонсалес, 24, Хансон, 32, с пенальти.

3 июня. Кордоба. Estadio Mario Alberto Kempes.

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