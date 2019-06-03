«Тигре» обыграл «Боку Хуниорс» в финале Кубка Суперлиги

В составе победителей отличились Федерико Гонсалес и Лукас Хансон (с пенальти). Это был дебютный розыгрыш турнира, и команда, представляющая Викторию (пригород Буэнос-Айреса — прим. «СЭ»), стала первым победителем в его истории.