«Тигре» обыграл «Боку Хуниорс» в финале Кубка Суперлиги
В финале Кубка аргентинской Суперлиги «Тигре» выиграл у «Боки Хуниорс» (2:0).
В финале Кубка аргентинской Суперлиги «Тигре» выиграл у «Боки Хуниорс» (2:0).
В составе победителей отличились Федерико Гонсалес и Лукас Хансон (с пенальти). Это был дебютный розыгрыш турнира, и команда, представляющая Викторию (пригород
Кубок аргентинской Суперлиги
Финал
«Бока Хуниорс» — «Тигре» — 0:2 (0:2).
Голы: Гонсалес, 24, Хансон, 32, с пенальти.
3 июня. Кордоба. Estadio Mario Alberto Kempes.