Текущие события
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла1
Эквадор1
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия2
Непал0
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург3
Мадагаскар3
Футбол. Сборные
2.06
Турция2
Узбекистан0
Футбол. Сборные
2.06
Франция2
Боливия0
Футбол. Сборные
2.06
Сальвадор1
Гаити0
Все события
Фоторепортажи
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
15Модель, ставшая знаменитой благодаря финалу Лиги чемпионов
09:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Ливерпуль» хочет подписать новый контракт с Клоппом

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, сообщают британские СМИ.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Как информирует The Guardian, нынешний контракт немца истекает летом 2022 года, его зарплата составляет семь миллионов фунтов в год. Компания Fenway Sports Group, владеющая клубом, готова предложить ему более длительное соглашение. Также он получит более высокую зарплату. Сам тренер ранее опровергал возможность продления соглашения ев ближайшее время.

Руководство «красных» и игроки команды считают, что продление контракта с тренером может знаменовать начало новой блестящей эпохи в истории клуба. В завершившемся сезоне «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм» (2:0). В чемпионате Англии команда заняла второе место.

Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Ближайшие матчи сборной РФ — возможность попробовать новичков
Денисов уходит, Калачев тоже. Потери и приобретения РПЛ
«Простите, VAR не работает». Финал ЛЧ по-африкански
«Не дают объяснений». Судейский скандал в финале Кубка Стэнли
На «Ролан Гаррос» выгнали игрока. Серена не хотела ждать
За кем из легионеров РПЛ следить на Кубках Америки и Африки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь