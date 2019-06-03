Шикарный гол Ибрагимовича не спас «Гэлакси» от поражения в матче с «Нью-Ингленд»
«Лос-Анджелес Гэлакси» уступил «Нью-Ингленд Революшн» (1:2) в матче регулярного чемпионата MLS.
«Лос-Анджелес Гэлакси» уступил «Нью-Ингленд Революшн» (1:2) в матче регулярного чемпионата MLS.
Единственный мяч у хозяев забил Златан Ибрагимович. Швед отличился красивым ударом в падении через себя. У гостей забивали Кристиан Пенилья и Тил Банбери.
«Гэлакси» занимает второе место в Западной конференции, имея 28 очков после 16 игр. У «Нью-Ингленд» 16 очков и 11-е место на Востоке.
MLS
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Нью-Ингленд Революшн» — 1:2 (0:1).
Голы: Ибрагимович, 84 — Пенилья, 45, Банбери, 60.