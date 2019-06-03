На обвиненного в изнасиловании Неймара завели уголовное дело

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27-летнему форварду грозит до пяти лет тюремного заключения. Причиной стало видео, опубликованное бразильцем в Instagram, где Неймар запечатлен рядом с возможной жертвой. Записью заинтересовались в отделе киберпреступлений: согласно бразильским законам, запрещено распространение видео или фото сцен изнасилования, или сцен, которые каким-либо образом оправдывают насилие, также запрещена публикация сексуального контента без согласия участников.

Об обвинении стало известно 2 июня. Женщина, чье имя не разглашается, утверждает, что инцидент произошел в Париже 15 мая. Сам футболист не отрицает связи с ней, но отвергает обвинение в изнасиловании. Его сторона выражала готовность к публикации материалов личной переписки, чтобы очистить имя игрока.