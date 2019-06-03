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12:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Простите, VAR не работает». Финал ЛЧ по-африкански

В Тунисе скандал.

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Источник: Чемпионат.com

Это в Европе ждали британский финал, чтобы скучающе оценивать формы блондинки в бикини. А в Африке своя ЛЧ. В пятницу ночью там играли решающий матч, который закончился жутким скандалом.

В финале тунисский «Эсперанс» зарубился с «Видад Касабланка» из Марокко. Именно эти клубы брали титул в последние пару лет. Оба, кстати, обыгрывали в финале египетский «Аль-Ахли».

В местной ЛЧ финал состоит из двух матчей. Первый, в Марокко, был ничейным (1:1). А на второй игроки «Касабланки» ехали с отвратительным настроением.

Арбитр Гехад Гриша не засчитал их гол в первой игре. Да ещё и не поставил пенальти в их пользу. VAR не помог — после матча рефери был дисквалифицирован на полгода за плохое судейство.

Правда, во второй игре для марокканцев всё обернулось ещё хуже.

Ответный матч

«Эсперанс» уже в первом тайме вышел вперёд после гола Белайли. Гости сравняли после перерыва, но судье показалось, что Эль-Кардио забил из офсайда.

Именно показалось — поле было затянуто дымом файеров, и по-хорошему момент стоило внимательно пересмотреть. Потому что никакого офсайда там не было.

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Марокканцы взбесились — второй матч подряд реф исполняет нечто странное. Просили хоть повтор глянуть, но тут-то и выяснилась пикантная подробность.

VAR не работал!

Услышав такое, игроки и тренеры «Видад Касабланка» пошли в разнос. Прервали игру, высыпали на поле, начали толкаться и кричать на судью.

Фаны подхватили и начали забрасывать поле предметами, прибежали полицейские с щитами. Продлилось всё больше часа. В какой-то момент к командам вышел глава африканского футбола Ахмад, но и ему не удалось успокоить буянов.

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Более часа споров и знаете что? Главный судья просто завершил игру. Никогда не доводилось видеть, чтобы титул команде принёс жест судьи. «Эсперанс» побежал праздновать.

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Есть мнение, что VAR сломали специально — ещё несколько месяцев назад. И всё это время просто делали вид, что ничего не случилось.

Бывший генсекретарь африканской конфедерации футбола Амр Ахми сказал, что «Эсперанс» уже пытался провернуть такой трюк год назад.

«Тогда я знал, что VAR будет сломан в первой игре. Я сообщил об этом руководству “Аль-Ахли”, и проблему решили».

В этот раз официальным объяснением всему цирку была вот такая бумажка.

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В ней говорится о проблемах с доставкой багажа: в Тунис прибыло лишь два кейса с оборудованием из трёх. Доставкой почему-то решили заняться всего за несколько дней до финального матча.

Тот случай, когда VAR сломал игру, даже не доехав до стадиона.

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