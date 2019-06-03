Текущие события
Футбол. Сборные
4.06
Колумбия
Панама
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия2
Непал0
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург3
Мадагаскар3
Футбол. Сборные
2.06
Турция2
Узбекистан0
Футбол. Сборные
2.06
Франция2
Боливия0
Футбол. Сборные
2.06
Сальвадор1
Гаити0
Все события
Фоторепортажи
11Артем Дзюба. Король Севера
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
13:33 (мск), источник: Vesti.kz

Димитар Димитров подал иск в ФИФА на «Иртыш»

Болгарский тренер Димитар Димитров подал в Международную федерацию футбола (ФИФА) иск против бывшего клуба павлодарского «Иртыша». Об этом сообщает портал «24 часа».

Наверх

Димитров обратился в организацию в связи с незаконным увольнением из «Иртыша». В мае специалист покинул павлодарский клуб со скандалом.

«Херо» был снят с поста главного тренера и даже был не допущен на стадион, чтобы подвести свою команду к матчу. В прошлом сезоне он сумел ее спасти от вылета в низший дивизион, — пишет издание.

Впервые Димитров возглавил «Иртыш» в июне 2015 года. Под его руководством команда вышла в первую шестерку, а уже в следующем сезоне завоевала бронзовые медали чемпионата. В августе 2017 года болгарин отправился на родину и возглавил «Лудогорец», который привел к седьмому подряд чемпионству.

В июле 2018 года Димитров вернулся в «Иртыш» и спас команду от вылета в первую лигу благодаря победам над «Кыраном» в переходных матчах (3:0, 2:1).

В апреле этого года появилась информация, что Димитров был уволен. Он отсутствовал на предыгровой тренировке «Иртыша», а также во время матча восьмого тура премьер-лиги с «Жетысу» (0:3). По данным некоторых СМИ, охрана у входа на стадион по приказу руководства не впускала Димитрова и его ассистентов на матч.

В акимате Павлодарской области данную информацию опровергли. Позже сам «Иртыш» выступил с заявлением, в котором обвинил Димитрова в прогуле.

Иртыш П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Новый вратарь, юбилей Азара и возможный уход тренера. Как Бельгия готовится к игре с Казахстаном
В Кремле прокомментировали возможный недопуск России на ОИ-2020
Денисов уходит, Калачев тоже. Потери и приобретения РПЛ
«Простите, VAR не работает». Финал ЛЧ по-африкански
«Не дают объяснений». Судейский скандал в финале Кубка Стэнли
На «Ролан Гаррос» выгнали игрока. Серена не хотела ждать
За кем из легионеров РПЛ следить на Кубках Америки и Африки
Девушка выбежала на поле в финале ЛЧ и стала звездой (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь