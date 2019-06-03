Димитар Димитров подал иск в ФИФА на «Иртыш»

Димитров обратился в организацию в связи с незаконным увольнением из «Иртыша». В мае специалист покинул павлодарский клуб со скандалом.

«Херо» был снят с поста главного тренера и даже был не допущен на стадион, чтобы подвести свою команду к матчу. В прошлом сезоне он сумел ее спасти от вылета в низший дивизион, — пишет издание.

Впервые Димитров возглавил «Иртыш» в июне 2015 года. Под его руководством команда вышла в первую шестерку, а уже в следующем сезоне завоевала бронзовые медали чемпионата. В августе 2017 года болгарин отправился на родину и возглавил «Лудогорец», который привел к седьмому подряд чемпионству.

В июле 2018 года Димитров вернулся в «Иртыш» и спас команду от вылета в первую лигу благодаря победам над «Кыраном» в переходных матчах (3:0, 2:1).

В апреле этого года появилась информация, что Димитров был уволен. Он отсутствовал на предыгровой тренировке «Иртыша», а также во время матча восьмого тура премьер-лиги с «Жетысу» (0:3). По данным некоторых СМИ, охрана у входа на стадион по приказу руководства не впускала Димитрова и его ассистентов на матч.