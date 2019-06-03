Transfermarkt: Стоимость Головина снизилась на пять миллионов евро
Рыночная стоимость российского полузащитника «Монако» Александра Головина снизилась до 25 миллионов евро, информирует портал transfermarkt.de.
Рыночная стоимость российского полузащитника «Монако» Александра Головина снизилась до 25 миллионов евро, информирует портал transfermarkt.de.
В декабре 2018-го 23-летний хавбек оценивался в 30 миллионов.
Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
В прошедшем сезоне россиянин провел 35 матчей за монегасков, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. «Монако» заняло 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 36 очками.