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15:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Transfermarkt: Стоимость Головина снизилась на пять миллионов евро

Рыночная стоимость российского полузащитника «Монако» Александра Головина снизилась до 25 миллионов евро, информирует портал transfermarkt.de.

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Источник: Reuters

В декабре 2018-го 23-летний хавбек оценивался в 30 миллионов.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне россиянин провел 35 матчей за монегасков, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. «Монако» заняло 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 36 очками.

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