Платини: Инфантино поспешил с использованием VAR на ЧМ-2018 по футболу

Источник: РИА "Новости"

«Глава ФИФА Джанни Инфантино поспешил в использовании VAR на чемпионате мира, — сказал Платини. — Эта система не успела пройти должного тестирования, он должен был дать больше времени на это. Я всегда был против использования VAR, потому что это нарушает ритм игры и произвольно влияет на ее развитие».

«У VAR есть хорошие аспекты, например, то, что система позволяет избегать вопиющих ошибок в санкциях футболистам. Судьи должны быть на службе у футбола, а не наоборот. А с VAR все происходит именно наоборот — футбол помогает судейству», — добавил бывший глава УЕФА.

Также Платини отметил, что поддерживает расширение числа участников чемпионата мира. «Этот пункт был в моей предвыборной компании в ФИФА. Но правда в том, что я хотел принять это решение после чемпионата мира 2018 года в России, но, увидев уровень профессионализма участников этого чемпионата, я передумал. Пока этот уровень недостаточен, к счастью, совет ФИФА не одобрил увеличение количества участников в Катаре в 2022 году».