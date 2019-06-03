Противостояние Мбаппе и Неймара раскололо ПСЖ

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По информации журнала, Мбаппе недоволен привилегиями, которые получил в клубе Неймар. В частности, французу не нравится, что расписание тренировок составляется исходя из предпочтений форварда. Мбаппе также раздражает тот факт, что Неймар сильно влияет на трансферную политику ПСЖ.

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Французского нападающего поддерживают защитник Преснел Кимпембе, его партнер по национальной сборной, и другой игрок обороны парижан бельгиец Тома Менье. Имена футболистов, выступающих на стороне Неймара, не называются.

В мае сообщалось, что бразилец едва не подрался с одноклубником Юлианом Дракслером после того, как немец обвинил его в эгоизме. Неймар ответил: «Кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать?». После перепалки футболистов пришлось разнимать.